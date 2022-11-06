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今晨16.7℃！1縣市大雨　下波變天時間曝

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲今天迎風面的大台北、東半部整天不定時有短暫雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

宜蘭縣「大雨特報」！中央氣象局觀測，今天（6日）清晨全台最低溫出現在宜蘭縣五結的16.7度。氣象專家吳德榮表示，周二降雨略增，北部轉有局部短暫雨，東半部仍有局部雨。

氣象局今晨對宜蘭縣發布大雨特報，東北季風影響，今日宜蘭有局部大雨發生的機率。氣象局說，今持續受東北季風影響，夜晚清晨各地低溫落在19到21度，白天高溫上，桃園以北、宜蘭、花蓮約略22、23度，整天溫度變化不大，感受濕涼；其他地方白天仍有25度以上氣溫，日夜溫差較大。

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氣象局指出，降雨方面，迎風面的大台北、東半部整天不定時有短暫雨；西半部大多為多雲，仍可見陽光，不過受南方雲系影響，偶爾也有零星飄雨的機會。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局預報，周一至周六東北季風減弱，中部以北、東北部及東部氣溫回升；周一、周二水氣仍多，大台北、東半部及北部山區有局部短暫雨，東北部有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲；周三至周六水氣逐漸減少，降雨範圍減小，只剩基隆北海岸、東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周一水氣稍減，大台北、東半部偶有局部雨，桃園以南多雲時晴，山區偶有小範圍零星飄雨機率；周二降雨略增，北部轉有局部短暫雨，東半部仍有局部雨，新竹以南多雲時晴。

吳德榮分析，周三天氣好轉，各地為晴時多雲，東半部有局部短暫雨的機率；周四、周五水氣微增，北海岸、東半部有局部短暫雨；周六各地轉晴、氣溫升，白天微熱、早晚涼 。

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