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少子化辦公室編7.9億只開一次會？衛福部澄清

▲台北市長候選人黃珊珊稱陳時中接衛福部長後成立少子化辦公室，但開一次會卻拿7.9億預算。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長候選人黃珊珊稱陳時中接衛福部長後成立少子化辦公室，但開一次會卻拿7.9億預算。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

無黨籍台北市長參選人黃珊珊指少子化辦公室編列新台幣7.9億元，只開過一次會。衛福部說明，少子化辦公室開過3次會議盤點資源，7.9億元是為協助地方政府建構幼托支持體系。

台北市長選舉電視辯論會昨天舉行，黃珊珊在交叉詰問時，指出民進黨台北市長參選人陳時中在衛福部長任內成立少子化辦公室，拿了7.91億元卻只開了一次會。

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衛福部社會及家庭署今天晚間發布新聞稿澄清，衛福部有鑑於少子女化危機，希望藉此強化部內及所屬機關間在推動少子女化業務方面的橫向及縱向連結，在民國106年成立少子女化辦公室，整合內部相關資源因應對策，並舉行3次會議盤點完竣。

社家署副署長李臨鳳今晚告訴中央社記者，經過3次會議資源盤點後，發現少子女化趨勢成因及對策複雜，涉及勞動、教育、經濟、文化等面向，須仰賴行政院整合各部會資源共同合作方能達成，將少子化辦公室回歸行政院人口政策下的「完善生養方案」執行。

李臨鳳表示，由行政院整合跨部會相關政策及資源時期，邀集相關部會舉行至少10次會議，並在107年8月核定「我國少子女化對策計畫（107年至111年）」，進一步於110年1月29日修正核定為「我國少子女化對策計畫（107年至113年）」。

李臨鳳提到，針對參選人提到的7.9億元，是106年爭取的前瞻特別預算第一期辦理「建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」，主要用來協助地方政府規劃建構以兒童為重、家庭為中心、社區為基礎的幼托支持體系與友善育兒環境。

衛福部配合重要工作項目，包含建置社區公共托育設施及親子館（托育資源中心），提供平價托育服務及育兒支持，截至今年9月全國已設置360處公共托育設施及197處親子館。

另外，增修改善家庭及社福中心、整建綜合社福館，擴大在地化福利網絡涵蓋範圍，提供民眾於一處即可獲得多元服務，截至今年9月已設置155處社福中心。

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