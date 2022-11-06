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6亞變種攜噩夢變異株夾攻！　4QA搞懂「重複感染機率與自保妙招」

▲▼新冠。（圖／CFP）

▲美國目前有6款Omicron亞變異株和一支「噩夢變異株」盛行，下同。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

隨著氣溫降低，美國各地原本正逐漸減少的新冠病例數，最近下降速度也開始趨緩，亞利桑那、威斯康辛等州的新冠住院人數正在增加，而新變種病毒漸強的免疫逃脫能力與傳染力愈發令人不安。截至目前為止，美國至少有6種變種病毒可能成為下一個主流病毒株。

流行病學家柯亞伯（Albert Ko）指出，這幾款亞變異株「都屬於Omicron的後代」，雖然它們彼此間略有不同，但似乎尚未出現像Delta和Omicron變異株首次現蹤時那般明顯的變異。《紐約時報》整理了以下4個問題，解答新的亞變異株對重複感染、症狀等方面有何影響。

▲▼新冠。（圖／CFP）

現在正流行的亞變異株有哪些？什麼是「噩夢變異株」？

美國疾病管制預防中心（CDC）數據顯示，導致美國夏季疫情升溫的BA.5亞變種，目前仍佔據全國近半數的新增病例，但另2支變種BQ.1和BQ.1.1所引發的病例也正在迅速增長，且可能很快就會超過BA.5。

截至11月4日，BQ.1已佔據美國所有病例的14%，BQ.1.1佔13.1%，而自8月開始增加的BA.4.6病例，則佔據總病例數的9.6%。另外3支可能成為美國主流病毒株的亞變種分別為BF.7、BA.5.2.6和BA.2.75。

至於在新加坡掀起新一波疫情、被媒體稱為「噩夢變異株」的XBB病毒，在美國並未造成太大影響。與其相關的病例和住院人數，截至10月29日，已顯著下降。

▲▼新冠。（圖／CFP）

新型亞變異株令人擔心嗎？

柯亞伯指出，新冠病毒的進化並不新鮮，和流感一樣，病毒和病原體會持續適應和逃避免疫壓力，因此更新、免疫逃脫能力更強的亞變異株出現後，已接種疫苗或過去曾有染疫經驗的健康成年人，仍有可能被感染。

雖然實驗室實驗顯示，過去的感染經驗或疫苗所帶來的抗體，不一定對新的亞變異株具有強大保護作用，不過加州大學洛杉磯分校醫學院免疫學研究員楊奧圖（Otto Yang）認為，免疫系統的其他部分仍能為人們提供保護力。

公衛專家奧斯特霍爾姆（Michael Osterholm）表示，如今死亡人數、重症和住院人數正持續下降，「這仍是一個巨大的成功」。然而，對於免疫功能低下或對疫苗沒有強烈免疫反應的人而言，新變異株的免疫逃脫能力是更大的問題。

▲▼新冠。（圖／CFP）

感染新亞變異株後的症狀為何？

傳染病專家瓦格馬爾（Alpana Waghare）表示，目前沒有證據表明，感染BQ.1、BQ.1.1或其他亞變異株的人病情比其他Omicron變種來得更嚴重，而且這些亞變異株也不會帶來新的或不尋常的症狀。

目前最常見的症狀仍是輕微的流鼻涕、頭痛和喉嚨痛，而相關症狀也可能發生在新冠檢測呈陽以前，而患病期間，病患的症狀將介於輕微到中等之間。

▲▼新冠。（圖／CFP）

我該如何自我防護以不受病毒感染？

在冬季自我防護的最佳辦法就是接種疫苗和增強免疫力，特別是高風險族群，以及過去4至6個月沒有接種過疫苗或未感染病毒者，更應該趁早接種疫苗。

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