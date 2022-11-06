911響了！調度員接起崩潰「我女兒在冰箱」　下秒專業反應被讚爆

記者吳美依／綜合報導

美國紐澳良一間麥當勞遭人持槍搶劫，911調度員泰芮（Teri Clark）接獲緊急電話，被歹徒挾持的報案者竟是親生女兒。雖然她內心恐慌不已，卻仍秉持冷靜專業的態度，順利化解案件，獲得上司及社會大眾讚賞，「讓我崩潰的是，我的孩子說『我們在冰箱裡』……我講電話時，眼淚從臉龐流下，但仍試圖做好自己的工作」。

綜合外媒報導，一名女槍手10月17日闖入麥當勞搶劫，並把所有員工關進冰箱。16歲兼職員工特妮亞（Tenia Hill）報警時，一聽見電話那頭傳來熟悉聲音，立刻驚慌大喊，「是我，特妮亞，在克萊本街，媽媽救命！媽媽，請快點，她有槍！」

泰芮沒有絲毫驚慌，立刻回應，「我們得抓緊時間，替我描述一下（嫌犯）」，她在通話中持續協助安撫女兒及受困員工，並且獲得充足資訊，也讓紐奧良警方及時趕到現場、解決危機，並未造成傷亡。

▲美國一名調度員接到親生女兒的報案電話。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



泰芮擔任調度員近25年，目前是紐奧良地區的副營運經理，她事後受訪才坦言，當時真的非常震驚。她當天原本早就應該下班了，臨時加班、協助大夜班同事，未料接到女兒報案。特妮亞也從未想過，竟會在第一份工作時遭搶劫，「我非常擔心，因為我不希望媽媽親自埋葬最年幼的孩子。我可能會喪命，但她救了我的命，我非常開心。」

911通訊區執行主任泰瑞爾（Tyrell Morris）也大讚，泰芮非常優秀，能夠在調度員的高壓環境下，完成所有工作任務，「她是紐奧良及全國911英雄的耀眼典範。」