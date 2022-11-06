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快訊／美國大規模槍擊至少10人中彈　現場狂開40槍

▲警察,警車,犯罪現場。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲警方表示，現場至少開了40槍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國賓州費城（Philadelphia）5日晚間驚傳發生大規模槍擊事件，至少10人中彈。警方表示，當時一輛黑色轎車停下後，朝人行道的群眾開槍，現場至少開了40槍，有多名槍手涉案。

綜合CBS、路透等報導，當地5日晚間10時45分左右，費城肯辛頓區（Kensington）一間酒吧外發生槍擊事件。多名受到槍傷的受害者依據傷勢嚴重程度分送多間醫院，外傳有人情況危急。受害者尚未完成身分確認，但已知均為成年男女。

目前尚不清楚槍擊事件發生原因。警方表示，很有可能是嫌犯發現想開槍射殺的人，這才下車並朝群眾開槍。

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