快訊／美國大規模槍擊至少10人中彈　現場狂開40槍

▲警方表示,現場至少開了40槍。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國賓州費城(Philadelphia)5日晚間驚傳發生大規模槍擊事件,至少10人中彈。警方表示,當時一輛黑色轎車停下後,朝人行道的群眾開槍,現場至少開了40槍,有多名槍手涉案。

綜合CBS、路透等報導,當地5日晚間10時45分左右,費城肯辛頓區(Kensington)一間酒吧外發生槍擊事件。多名受到槍傷的受害者依據傷勢嚴重程度分送多間醫院,外傳有人情況危急。受害者尚未完成身分確認,但已知均為成年男女。

目前尚不清楚槍擊事件發生原因。警方表示,很有可能是嫌犯發現想開槍射殺的人,這才下車並朝群眾開槍。

Mass shooting outside Jack’s Bar in Philadelphia



Multiple law enforcements are responding to mass shooting outside Jack’s Bar in Kensington Philadelphia At least 12 people have shot outside with multiple victim’s being rushed into hospital pic.twitter.com/vd2wfqtgzr