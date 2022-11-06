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蘇揆：國道1號南下汐止段明上午6時全線通車

▲▼蘇貞昌與王國材視察心國1南向汐止交流道(10k)邊坡搶修進度。（圖／高公局提供）

▲蘇貞昌（中）與王國材（舉右手者）視察國1南向汐止交流道（10k）邊坡搶修進度。（圖／高公局提供）

生活中心／台北報導

行政院長蘇貞昌今（6）日上午視察國道1號汐止邊坡坍滑搶修情形，聽取高公局簡報後宣布，明天上午6點主線全線通車，南下出口集散道及匝道可如期在13日上午6點前開放。

蘇揆上午在交通部長王國材等官員陪同下，視察國道1號汐止邊坡坍滑搶修情形，蘇貞昌說，台灣地質敏感，與山爭道的道路應要特別注意，避免類似事件的發生，萬幸事件發生當下沒有人員受傷。

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蘇貞昌表示，明天上午6點主線全線通車，南下出口集散道及匝道可如期在13日上午6點前完成開放，讓基隆及汐止地區民眾，回復正常的交通。

他特別關心汐止連日降雨未停歇雨水不斷入滲，須隨時注意邊坡土石滑落情形，請現場施工人員都要注意安全，全力搶修，

蘇貞昌說，感謝施工人員夜以繼日不斷搶修，目前國道1號南下汐止地區僅開放1個車道，假日及尖峰時間難免造成車輛壅塞，請基隆及汐止地區民眾提前改道，造成民眾的不便，亦請共體時艱。

高公局建議用路人提早改道行駛，改道3路線如下：
(一)基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入。
(二)地區車輛可多利用地方道路(台5甲等)往汐止、新台五交流道再進入國道。
(三)國道1號南向往汐止、南港方向車輛，請提前於五堵交流道駛出利用地方道路(台5甲)。

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關鍵字：

蘇貞昌王國材國道汐止交流道

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