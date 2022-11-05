力挺美女議員李倩萍！蘇貞昌：讓正牌美國碩士連任當議會帶頭的人

▲ 蘇貞昌力挺爭取連任的新北市議員李倩萍 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

行政院長蘇貞昌、民進黨新北市長候選人林佳龍今天晚間至新北市蘆洲成功廣場，共同為新北市議員李倩萍助選。蘇貞昌大讚李倩萍學、經歷都很優秀，不但是正牌美國教育碩士關心婦幼，細數新北市23個停車場中有6個是她爭取的，希望大家集中選票送她進議會，讓資深議員在議會內當帶頭的人。

蘇貞昌致詞，大談中央施政成績，他提到，全台灣中小學班班有冷氣，光是這點送新北市就有3萬台、40億元，孩子有冷氣吹，也不用怕繳不起電費。現在是電腦科技的時代，家裡年輕人都用手機、平板電腦，不一定人人都有，現在生生用平板，一台1.3萬元，政府送了8萬台。

蘇貞昌直言很欣賞李倩萍，不是因為她很漂亮，是做事情很漂亮，他當縣長時，李就是議員，表現好、學歷好，台灣頭到台灣尾，很少有美國碩士正科正牌，最關心教育婦幼，替家長們培養很好的環境，

蘇貞昌表示，現在很多地區人太多、車也多，都沒地方停，新北有23座停車場，李倩萍爭取到6個，所以如果選到好議員，李倩萍是資深議員，要讓她繼續在議會當帶頭的人，希望大家都可以多多支持李倩萍及林佳龍。

李倩萍批評新北市長侯友宜，指侯曾在臉書感慨，若沒有天空中的電纜線，該有多美麗，自己相當傻眼，因為這是新北市前市長朱立倫在任時的政績，當時侯友宜就是副市長，「他(指侯友宜)是在睡覺還是不用心？」

李倩萍表示，侯友宜還說耶誕城要把它變得更大，不要集中在市府前面，聽了這些話很錯愕，因為之前都去參加點燈活動，給他時間也沒改變，現在選舉才改說法，說只要把票投給他，就能夠做好這些事情，反問現場上千位支持者相信嗎？李直批，這些行為就是騙票，也希望大家能把票投給林佳龍與自己。