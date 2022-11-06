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「新好弟弟」家中浴缸溺斃！　享年34歲

▲▼亞倫卡特（Aaron Carter）控訴哥哥尼克卡特（Nick Carter）知道他遭親姐姐性侵。（圖／CFP）

▲亞倫卡特（右）與哥哥尼克卡特（左）年輕時風靡全球。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合外電報導

「新好男孩」成員尼克卡特（Nick Carter）親弟亞倫卡特（Aaron Carter），周六（5日）被發現死於加州蘭開斯特（Lancaster）家中浴缸，得年34歲。

綜合TMZ、BBC等外媒報導，當地警方於5日上午11時接獲報案電話，指出亞倫在家中浴缸內溺死，員警和兇殺組警探都驅車抵達現場，但目前並未發現任何他殺證據，實際死因仍有待調查。警方表示，安排兇殺組警探調查這類死亡現場屬於標準程序。

▲▼亞倫卡特（Aaron Carter）控訴哥哥尼克卡特（Nick Carter）知道他遭親姐姐性侵。（圖／CFP）

▲亞倫卡特先前控訴哥哥尼克卡特知道他遭親姐姐性侵。（圖／CFP）

亞倫卡特除了哥哥是全球知名的尼克卡特，他自己也在1990年代末期出道成為流行歌手，出了4張唱片，1987年生的他早在1997年就出了第一張專輯，當時他只有9歲。他的第一張專輯銷售量就突破百萬張，也時常跟著新好男孩到各地巡迴演出。

不過剛出道那幾年似乎就是亞倫卡特在演藝圈最美好的時光，此後星途幾經轉折，接連爆出醜聞。他做出重大改變，決定轉型成饒舌歌手，但成績並不亮眼，之後還曾登上《與星共舞》（Dancing With The Stars），也演過百老匯舞台劇。

▲亞倫卡特宣告進軍成人直播界。（圖／翻攝亞倫卡特IG）

▲亞倫卡特長大後風格大變。（圖／翻攝亞倫卡特IG）

亞倫卡特曾經自爆10歲那年遭到姐姐性侵，身為哥哥的尼克卡特知情卻沒有任何作為，讓他身心受創。他還是出名的藥罐子，多年來都有藥物濫用的情況，因此被謔稱為「醫生」（The Doctors），曾多次進出勒戒所。

近年來亞倫卡特不僅因吸毒被逮，甚至因負債付不出3000元更換輪胎的費用遭店員報警。182公分的他一度爆瘦至52公斤，外型相當憔悴。2020年，他宣布進軍成人直播界，在直播中打手槍給觀眾看，用腳趾頭剝香蕉皮，極其煽情地吃下香蕉。

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