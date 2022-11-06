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「24年來最有機會贏！」　蔡英文挺陳時中：再拚一下就過關

▲總統蔡英文出席陳時中東湖慈后宮廟口開講。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文先前出席陳時中東湖慈后宮廟口開講。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社記者蕭博文台北5日電

民進黨台北市長參選人陳時中今天晚間於松山慈祐宮廟口開講，黨主席蔡英文到場力挺，表示這是24年來最有機會贏的一次，再拚一下就過關，期盼台北12區全挺陳時中。

陳時中的阿中廟口開講系列今天晚間於松山慈祐宮廟口舉行，民進黨主席蔡英文、擔任競選總部主委的前副總統陳建仁到場表達支持。

陳時中致詞時表示，防疫成績是靠全民、醫護、防疫團隊的努力，但被有心人士抹黑成邪惡痕跡，令他心痛；他今天在辯論會上也對醫護、防疫人員說，這是成功的印記，不容抹滅，不允許有人攻擊，只要他在的一天就要還給防疫人員公道。

陳時中細數防疫回憶，表示在寶瓶星號事件中，當時的想法就是讓大家安全回家，要讓整艘船的人心安、知道政府會保護他們，讓他深刻體會要讓大家感覺政府與人民站在一起，人民就會配合政府，防疫才會成功。

陳時中說，未來若當選台北市長，也會用這樣的態度與市民站在一起，市民的事情就是市長的事情，而且他沒有要選總統，希望貢獻公務經驗、防疫經驗，為台北市服務。

蔡英文致詞時則說，看了辯論會的摘要後，她沒有改變心意，更加堅定支持陳時中的信念；而政治人物的心路歷程比政見還重要，因為她也走了一段路，也被檢驗過、攻擊過，她也看著陳時中參選過程會用什麼態度面臨攻擊、質疑，認為陳時中的表現真的很好。

蔡英文說，今天的辯論會上，有人問了陳時中幾百遍還要再問一遍，這只有兩種情形，一是真的聽不懂，二是不想聽懂，因為懂了就不能攻擊，選舉就結束了。

蔡英文表示，三名參選人中，陳時中在鏡頭上不是最好看的那個，卻是最順眼、最讓人安心的，選市長不是選來崇拜的，而是可以信任、安心、幫忙民眾做事的。

蔡英文說，只有陳時中有可能解決信維大樓的問題，因為他不要選總統，如果做著一件事想著下一件事，不會把事情做好，因為他不選總統，會把一輩子功力都放在這次要做的台北市長。

蔡英文肯定陳時中冷靜、沉穩，還有一顆溫暖的心，且在衛福部長任內讓醫療體系和諧相處，面對更複雜的市政，不是光鮮亮麗、講話好聽就會做事，冷靜、沉穩且可以溝通的人才是真正的市長人選，再論能力、與中央合作的意願，陳時中都是最佳人選。

蔡英文最後說，「這是24年來最有機會贏的一次，我們再拚一下就過關。」台北12區全挺陳時中，一定贏。

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