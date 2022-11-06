桃園女力議題社造交流會　凝聚在地女力翻轉社區

▲桃園女力議題社造交流會，由台灣社造聯盟理事長向家弘主持。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園女力議題社造交流會5日於壢小故事森林舉行，由台灣社造聯盟理事長向家弘主持。針對社造推動近30年來，80%以上為女性參與，日積月累下，已在地方上帶來新氣象，而這些在地女力不但相互關懷支持，也透過溫柔又堅定的創新方式凝聚和翻轉社區、社群等相關議題，進行交流。

市府文化局表示，桃園近年人口快速成長，為實現多元文化平權的願景，並呼應聯合國SDGs永續發展目標，集結在地夥伴合作提出「女力刊物共編行動」及「新移民修法資訊podcast節目製作」等行動方案。

▲與談人卿敏良（劉戀文化基金會董事）。（圖／文化局提供）



交流會由二場不同的多元視野，以不同的內容載具（共編共創、桃園社造女力會刊）及和全台新住民社群串連的 Podcast 共學共創，來代表多元的桃園，有著多元又豐富的創聲及倡議。「女力刊物共編行動」，則以「社區媽媽的溫柔與強韌」為主題，透過工作坊培養社造伙伴們從自己出發，深入認識自我，經由文字撰寫讓女性力量被看見，引動女性參與公共事務。

而「號召新視野行動家」工作坊，則透過「新移民修法資訊podcast節目製作」來培力新住民夥伴們使用Podcast工具，整個Podcast 節目從節目企劃、錄製、剪接、主持到播出制作全程皆由新住民社群完成。在Podcast 節目中，由他們自己帶著大家認識新住民的生活經驗、爭取修法過程、走上街頭表達訴求等，為自己倡議。

交流會活動邀請卿敏良（劉戀文化基金會董事）、夏曉鵑（世新大學社會發展研究所教授）擔任與談；在地社造工作者巫秀千（京兆工作室）、劉瑋英（众藝術）、洪滿枝（南洋台灣姊妹會理事長）分享經驗和故事。包括：文化局文發科長洪美智、築夢家族社區兒童發展協會呂秀雪創會理事長、劉承恩行動講師、暖芯國際同濟會潘慈秀、桃園區春日社區發展協會許智皓、众藝術聯合創辦人邱鴻程、京兆工作室劉一平老師、創聲在青埔公民來作主計劃主持人/Podcaster 喵喵楊禮琳等人出席。