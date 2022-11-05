曾爆綠牡蠣！承擔全球廢棄物　台版黑龍江花20億還清不完

▲二仁溪曾是全台灣汙染最嚴重的溪流，曾因水中重金屬含量過高而爆發綠牡蠣事件，並登上國際版面成為「台灣之恥」。（圖／CTWANT提供）



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二仁溪曾是全台灣汙染最嚴重的溪流，還因爆發綠牡蠣事件而「名聞國際」，直到政府20年前開始整治，前後花費20億元清理，眼見水中生物不斷回流，各單位原以為溪水狀況已經好轉，2018年的暴雨卻又讓二仁溪下游的電子廢棄物無所遁形，政府至今更未給出清理的明確時程，學者們則憂心忡忡，害怕最後一哩路鬆懈便前功盡棄，期望相關單位加快腳步，還給二仁溪生命與活力。

據了解，二仁溪是高雄與台南的界河，其源於高雄市內門區內興里山豬湖山，流經高雄的田寮、阿蓮、路竹，以及台南的關廟、歸仁和仁德等區，最終由高雄茄萣出海，主流長度約63.20公里。

而二仁溪可謂命運多舛，早年清澈見底，日治時期時是當地灌溉的重要河流，但從1960年代開始，二仁溪中游出現大量專門處理廢五金與提煉的工廠，這些工廠收集全世界的電子廢棄物，並提取回收廢棄物中具有價值的金、白金、銀和銅等貴金屬。

而這些工廠使用大量有毒酸性化學溶劑以提煉貴金屬，且未做汙水處理便將廢水都倒入二仁溪中，而貴重金屬被「榨乾」後，剩下的部分就成為商人眼中的「垃圾」，大量廢棄物被怪手隨意棄置在河邊，毒性也在河水的日夜沖刷下不斷釋放，不肖商人謀取暴利，環境代價卻由全民承擔。

1980年代，二仁溪口驚見大量綠牡蠣，這些牡蠣原是在出海口附近，因河水中毒害過高，這些牡蠣體內也蓄積高量的銅，顏色因而轉變成綠色，人體如果食用，可能會引起肝硬化、消化系統傷害、運動障礙和知覺神經受損等傷害，環保局為國民健康考慮而銷毀所有綠牡蠣，並給當地農民超過8億元補貼，二仁溪則禁養牡蠣直至今日。

「那時候的水是黑色和紅色，再來就是兩種混合的深咖啡色。」台南社大環境行動小組召集人黃煥彰回憶，二仁溪當時汙染嚴重，黑色的是畜牧汙水和工業廢水，紅色的則是強酸溶液，水中生物更僅剩下最耐污染的大眼海鰱，以及偶爾隨著潮汐帶來的豆仔魚，整條河流「色彩斑斕」卻了無生機，是當地民眾心中最大的痛。

▲二仁溪中游在1960年代出現大量專門處理廢五金與提煉的工廠，使用有毒酸性化學溶劑以提煉貴金屬，且將廢水倒入二仁溪造成嚴重汙染。（圖／CTWANT提供）



所幸綠牡蠣事件讓政府終於看見二仁溪的黑暗與傷痛，1990年代開始整頓河邊的廢五金產業，並從2002年開始正式進行二仁溪整治，20年來花費超過20億元，近年終於看到成果，在長期的廢水監控下，有上百種生物回到河邊，黑面琵鷺、小水鴨、琵嘴鴨、高蹺鴴等珍貴候鳥也在此棲息，當大家都額手稱慶，以為二仁溪終於擺脫過去陰霾時，噩夢卻還沒有結束。

黃煥彰說，二仁溪在2018年又被發現3處藏有大量電子廢棄物，環保團體期間多次抗議，相關單位至今仍未給出明確的清除時程，環保署甚至還要六河局評估「是否有清除必要」，而這是二仁溪整治的最後一哩路，稍有鬆懈便可能會前功盡棄，期望相關單位加快腳步，還給二仁溪生命與活力。

▲二仁溪過去因多方汙染而呈現繽紛的詭異顏色，整條河流「色彩斑斕」卻了無生機，是當地民眾心中最大的痛。（圖／CTWANT提供）



環保署環境督察總隊科長林坤樟回應，過去十幾年在二仁溪清出13萬噸廢棄物，已經「清得差不多了」，少數廢棄物是因沖刷而裸露，也都有進行緊急應變，會立刻將該處廢棄物處理掉，極少數沒有及時清理的，環保署也都有進行水質監控。

至於環保人士質疑從2018年至今都沒有動作，林坤樟表示，環保署與水利署近年都在不斷處理二仁溪問題，水利署也針對後續沖刷裸露部分，制定二仁溪河道廢棄物清理的二期計畫，目前還在草案階段，環保署則於今年9月發包給專業單位，針對環境調查和如何清理去做整體評估，預計明年中會有結果，實際入場清理則會是水利署負責。

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