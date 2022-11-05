南投鳳鳴國中剩26學生　教育不打折...歡慶50周年校慶

▲▼南投市鳳鳴國中學生數只剩26人，但教育不容打折，校方仍熱鬧舉辦50周年校慶。（圖／鳳鳴國中提供，下同）

記者鄧木卿／南投報導

南投市鳳鳴國中地處偏遠，加上少子化影響，學生人數從全盛的400多人，如今只剩26人，但教育不因人少而打折，學校上午仍如同辦喜事的心情，熱鬧舉辦50週年校慶暨操場整建落成典禮，歷屆校友以及歷任校長、家長會長返校同歡，師生再見已白頭，閒話當年，現場有學生扯鈴、原住民舞蹈以及高中生熱舞演出，宛如嘉年華會般令人驚豔。

50週年校慶籌備委員會主委陳昭舒表示，鳳鳴國中地處偏遠，但春風化雨半世紀，培育英才無數，她回憶說，學校是她祖父擔任鳳鳴里里長時，與當時議長張振傳爭取設校，如今雖因少子化導致學生人數銳減，但是教育不能打折，藉由這次校慶，帶給校友們既歡樂又有意義的難忘經驗，更希望激發出「我愛鳳鳴」的愛校情懷。

校長吳毓真指出，學校關注的不是少數人的精英教育，而是提升所有學生教育品質的全人教育，舞獅及國術在全國比賽中獲獎，就是最好證明。

校慶活動在西嶺國小的舞獅鼓聲中揭開序幕，接著草屯商工充滿活力的儀隊進場，以及福山、鳳鳴、鳳山等社區發展協會舞蹈表演，文山國小扯鈴、國立暨大附中原住民舞蹈，以及台中女中熱舞社，現場相當熱鬧。

10點30分是另一場重頭戲，就是「百人共創、彩鳳齊鳴」彩繪貨櫃屋活動，由台中一中藝術下鄉協助設計彩繪，讓貴賓、歷任師長、校友、同學，依序蓋手印紀念，手手相連，桃李芬芳，11點舉行操場球場落成剪綵典禮，來賓當場揮桿，體驗高爾夫球的特色課程。