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交往10年不結婚！女友「堅持不見家人」　他不解：父母待她如家人

原PO跟女友交往10年，女友都不願見他家人。（示意圖／pixabay）

▲原PO跟女友交往10年，女友都不願見他家人。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

近日一位網友表示，他跟女友交往10年，2人同居5年，相處都無大問題，他唯一在意的點為，女友不願見他的家人，問她原因也是得到沉默回應，這讓他非常反感。

一名男網友近日在臉書社群《靠北女友2.0》發文說，「我跟女友在一起約10年了，同居約5年，期間相處均無問題，我女友算是開朗的人相處起來算是自在，我們財務各自獨立，出去花費以我為主，女友當然也會付出，我自己有房子，我們自己住，不跟我父母同住，家裡水電瓦斯等費用均由我支付，家事彼此沒有限定誰要做，誰有空誰就做，彼此也不會太計較。」

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原PO表示，女友不做飯，如果他有空就會下廚，「女友原則上自己薪水自己存，我也從不跟她要求任何費用，我父母也不需要她照顧，偶爾下班遇到我父母打聲招呼，聊個兩句，相對的，我也對她媽媽、姐弟（父歿）視同家人，晚輩該有的禮貌禮節我也沒少過。」

儘管2人相處融洽，原PO嘆，交往這10年女友都不出席他的家人、朋友圈，「彼此共同的朋友聚會，她不願意參加，朋友嘛我還能隨便說個理由呼嚨過去，問題是我家人聚會她也不願意參加，就連我父母生日吃飯，她都不願意參加。」對此他非常感冒，因為他覺得他家人也把她看做自己人，更不會要她做任何事，他已放棄幫她想不參加的理由了。

原PO說，女友也給不出個說法，「我媽也當她女兒般的找她吃飯，她就是不願意，直到我爸問她為什麼都不願意參加，她還是沉默以對，我非常反感，我不知道她到底是什麼心態。」原PO補充，他跟女友不打算結婚，「但我待她家人如同自己家人，想請問大家我該怎麼辦，彼此都不是孤兒，我該繼續還是不要浪費彼此時間？」

此文一出，網友紛紛給出留言「嫁給你不是嫁給你家人，同樣的愛你不見得就得愛你全家人，請尊重各自的選擇，愛不是捨棄自我」、「沒有結婚的打算就不用把這些事看得太重要」、「少囉嗦，不爽就直接分手，不然只會更不爽」、「可能彼此沒有結婚的打算，所以她並沒有想和你家人相處」。

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