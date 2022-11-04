　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

驚見80歲阿公「全裸小三」！他崩潰調頭逃　網見「父女戀」全歪樓

網友在阿公房間驚見全裸的小三。（示意圖／Pixabay）

▲網友在阿公房間驚見全裸小三。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

開門見到阿公的全裸嫩小三，任誰都會嚇得驚慌失措。一名網友日前回老家時，就驚見80歲阿公的40多歲小三，一絲不掛的在阿公房間裡，嚇得他直呼「不知道要敲哪裡才能失憶」。沒想到，文章貼出後網友們直接歪樓，幾乎沒人在意原Po失憶請求。

原Po在網路論壇「Dcard」回憶這段開門驚魂，表示有天回老家要跟80歲的阿公打招呼時，發現阿公的房間門半開。接著一推開門就看到有個全裸、年約40多歲的女人在房內，嚇得他與對方驚恐的互看彼此，原Po則說了聲「sorry」後趕緊跑出房外。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於這不意外的意外，原Po解釋阿公一直有小三，「但是阿公有錢所以沒差」，也認為偷吃不關他的事，加上大男人主義的阿公非常疼自己，因此過去都對這個常出入家中的小三睜一隻眼閉一隻眼。但原Po強調，「我家鐵門是開起來會爆大聲那種」，不解小三當時為何不把門關好，或是穿好衣服，害得他「不知道頭要敲哪裡才能失憶」。

文章曝光後，網友們焦點全放在原Po阿公，表示「80 硬得起來哦」、「差40歲，算年輕妹妹了啦」、「可能她以為是你阿公」。還有網友擔心「遺產會不會被小三a走」、「有聽過不少這種，阿公錢都被騙走，尤其你說阿公不缺錢，最好還是讓你爸知道一下，免得到時候少了幾百萬」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399　限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
42歲婦人結婚18年變「糟糠之妻」　她離婚後驚人大翻轉曝光
百公斤情侶相約減肥　男友變瘦竟嫌她「不適合帶出門」想分手：我現在這麼夯
夫妻存120萬頭期…想靠「雙薪7萬＋信貸」買房　網勸母湯：繼續租房吧

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／彰化學校挖出神秘白骨　勘驗結果出爐！年代久遠女屍
快訊／自強號冒煙著火！「松山站月台都是燒焦味」
鄭家純花6000萬買豪宅　實際年收曝光傻眼了
快訊／35人求職被囚虐！男女慘死遭棄屍山區　相驗結果曝
快訊／北市中正橋驚見「男浮屍」！
一圖看一周降雨熱區！　下波變冷時間曝
中共女官員「多次嘿咻11男」自爆性愛史　名單含長官下屬
快訊／台中公園知名日月湖溺水　女子宣告死亡
美軍機在空中偷畫「巨大陽根」　地點接近俄基地
快訊／何淑峯、金中玉遭褫奪公權　中選會：不予登記為候選人
開箱年收6億「天后闆娘」台中105坪豪宅！　更衣室超狂

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

交往10年不結婚！女友「堅持不見家人」　他不解：父母待她如家人

自強號冒煙著火！200名旅客急換車　「松山站月台都是燒焦味」

多數人以為「負債才正常」！專家點破迷思：債務永不可能帶來財富

善耕365／高牆背後的一道光芒　踏進黑暗禁地的監獄社工

一圖看一周降雨熱區！下周三回暖「好天氣僅4天」　下波變冷時間曝

快訊／林右昌快篩陽！臉書發文：很抱歉我二次確診了

長榮航空打造旅展首座虛擬實境「讓民眾秒出國」　機票最多省萬元

驚見80歲阿公「全裸小三」！他崩潰調頭逃　網見「父女戀」全歪樓

14專家認可高端效力　王必勝：將公布會議紀錄「委員名單匿名」

北市高中開啟美國大學之門　明年起線上選修課可抵免學分

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

謝金燕加入《來吧！營業中2》！　合體原子少年、Hold住姐激火花

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

日158cm男砸千萬斷骨增高　「隆鼻、除斑」變紅牌帥公關

交往10年不結婚！女友「堅持不見家人」　他不解：父母待她如家人

自強號冒煙著火！200名旅客急換車　「松山站月台都是燒焦味」

多數人以為「負債才正常」！專家點破迷思：債務永不可能帶來財富

善耕365／高牆背後的一道光芒　踏進黑暗禁地的監獄社工

一圖看一周降雨熱區！下周三回暖「好天氣僅4天」　下波變冷時間曝

快訊／林右昌快篩陽！臉書發文：很抱歉我二次確診了

長榮航空打造旅展首座虛擬實境「讓民眾秒出國」　機票最多省萬元

驚見80歲阿公「全裸小三」！他崩潰調頭逃　網見「父女戀」全歪樓

14專家認可高端效力　王必勝：將公布會議紀錄「委員名單匿名」

北市高中開啟美國大學之門　明年起線上選修課可抵免學分

大溪工藝週「國際工藝交流」　分享台日在地創生經驗

中信盃黑豹旗／校長開球助陣大同守住勝利　蘇建榮大讚100分

蘇貞昌強調家人未參與政府標案　張善政批：玩弄文字遊戲

交往10年不結婚！女友「堅持不見家人」　他不解：父母待她如家人

「核彈頭」岳政華開路　岳東華兄弟連線搶上壘

林心如、曾之喬全身裝滿「FENDI法棍包」比美　連購物目標都是同一顆

彰化學校挖出神秘白骨　檢方勘驗結果出爐...年代久遠女屍

自強號冒煙著火！200名旅客急換車　「松山站月台都是燒焦味」

【廣編】iRent、和運租車開放春節預約　「送好康迎金兔」提早規劃用車好過年

好友阿本現身《嗨！營業中》！　炎亞綸嚇到癱軟：好扯哦

南投超特別土地公廟！ 24小時營業泡麵免費拿

生活熱門新聞

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

農遊券4.0來了！　「買600送600」限量9萬份

iPhone摔地上竟裂成「天使的翅膀」

隱藏版來了！LINE「19款限時免費貼圖」大公開

今越晚越冷！　重症醫警告「雙毒來了」：死亡風險增2倍

手搖飲吸到「整隻蜈蚣」！他低頭嚇壞

「UNIQLO、NET」料質誰最頂　一票人選它

三寶違停拒配合　群警對峙喊下車

3縣市豪大雨！　北台灣越晚越濕冷16℃

正妹實況主「脫衣擠出一杯」竄紅　36秒晃爆你的畫面

90歲翁過世　醫師揭看護舉動惹人鼻酸

溫度今起溜滑梯！「下周這2天雨彈最猛」　放晴回暖時間曝

無照開保時捷違停　屁孩嗆警「有種就開槍」

正妹「野外求生」搭避難所　彎腰巧曝流量密碼

更多熱門

相關新聞

女大生狂跳健身操！尿液變紅就醫驚：差點洗腎

女大生狂跳健身操！尿液變紅就醫驚：差點洗腎

許多人為了瘦身或改善體態，會開始健身，不過凡事都不應該過度。曾有一名女大生，疫情期間在家運動，把健身過程放上網，結果獲得一片好評，使得她更積極賣力去做，怎料卻造成嚴重後果，不得不住院。

改1次車「噴半年薪水」　妻委屈...網友不挺

改1次車「噴半年薪水」　妻委屈...網友不挺

車禍手骨折！遠距男友探望「只想愛愛」讓她傻眼

車禍手骨折！遠距男友探望「只想愛愛」讓她傻眼

iPhone 14 Pro再現災情！爆充飽電無徵兆死機

iPhone 14 Pro再現災情！爆充飽電無徵兆死機

男友股票大賺　辭職在家操盤「半年後輸光」下場曝

男友股票大賺　辭職在家操盤「半年後輸光」下場曝

關鍵字：

周刊王Dcard阿公

讀者迴響

熱門新聞

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

阿翔10歲女兒「根本爸爸戴假髮」！

幫澎恰恰還債！林秉文涉洗錢300萬交保

洪榮宏錄影爆氣　怒斥張文綺

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

蕭煌奇罕見摘下墨鏡「亮出真面目」！

歐陽娜娜爆同居大2歲男星！　他光上身出門倒垃圾

農遊券4.0來了！　「買600送600」限量9萬份

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

閃亮亮衣服脫一半「破尺度炸出南半球」！

罹癌成光頭！高雄正妹參選議員

厄文正式道歉　美媒：籃網生涯已告終

潘逸安兒出生2週「疑患超級罕病」！

即／中壢32人求職遭囚禁　3人遭虐死屍體扔山區

快訊／《棒棒堂》拿鐵離婚了！老婆深夜聲明

更多

最夯影音

更多
孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG
狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面