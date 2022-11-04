驚見80歲阿公「全裸小三」！他崩潰調頭逃　網見「父女戀」全歪樓

▲網友在阿公房間驚見全裸小三。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

開門見到阿公的全裸嫩小三，任誰都會嚇得驚慌失措。一名網友日前回老家時，就驚見80歲阿公的40多歲小三，一絲不掛的在阿公房間裡，嚇得他直呼「不知道要敲哪裡才能失憶」。沒想到，文章貼出後網友們直接歪樓，幾乎沒人在意原Po失憶請求。

原Po在網路論壇「Dcard」回憶這段開門驚魂，表示有天回老家要跟80歲的阿公打招呼時，發現阿公的房間門半開。接著一推開門就看到有個全裸、年約40多歲的女人在房內，嚇得他與對方驚恐的互看彼此，原Po則說了聲「sorry」後趕緊跑出房外。

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對於這不意外的意外，原Po解釋阿公一直有小三，「但是阿公有錢所以沒差」，也認為偷吃不關他的事，加上大男人主義的阿公非常疼自己，因此過去都對這個常出入家中的小三睜一隻眼閉一隻眼。但原Po強調，「我家鐵門是開起來會爆大聲那種」，不解小三當時為何不把門關好，或是穿好衣服，害得他「不知道頭要敲哪裡才能失憶」。

文章曝光後，網友們焦點全放在原Po阿公，表示「80 硬得起來哦」、「差40歲，算年輕妹妹了啦」、「可能她以為是你阿公」。還有網友擔心「遺產會不會被小三a走」、「有聽過不少這種，阿公錢都被騙走，尤其你說阿公不缺錢，最好還是讓你爸知道一下，免得到時候少了幾百萬」。

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