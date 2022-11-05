憂「民進黨又做壞事」！連勝文提醒蔣萬安：辯論後綠營會趁機帶風向

▲連勝文提醒蔣萬安辯論事項。（資料照／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長候選人電視政見辯論會今（5）日進行，3組候選人積極備戰。中廣董事長趙少康今早自曝，昨天從6點到9點多陪國民黨候選人蔣萬安練習，國民黨副主席連勝文則說，昨天已向蔣萬安的競選總幹事林奕華提醒，蔣萬安要小心民進黨利用辯論或會後記者會趁機帶風向、釋放假訊息甚至假民調。

趙少康今日上午到新北輔選市議員邱烽堯，被問到對蔣萬安有沒有信心，趙少康點頭表示肯定，「昨天晚上我從六點跟他討論到九點多」，蔣萬安從申論到中間的詰問，還有結辯，態度都很自然，聲音、手勢都非常好，「今天不會有問題！」

趙少康直言，蔣萬安非常用功，「我本來跟他講說，今天上午就閉關，好好準備就好，但蔣萬安說不行！今天早上還有四個市議員的開幕活動要參加」，所以蔣萬安一邊趕場一邊準備辯論，真的很辛苦，「我也是真的對他很有信心」。

連勝文則表示，昨天和蔣萬安競選總幹事林奕華談過「擔憂的部分」，尤其民進黨肯定會透過辯論會和會後記者會，向媒體來做一些壞事「否則就不叫民進黨」，要蔣陣營小心民進黨帶風向散播假訊息，尤其是假民調，不過蔣萬安當過立委，辯論對他應該不是問題。

至於民進黨新北市長候選人林佳龍稱，前高雄市長韓國瑜比新北市長侯友宜更有趣，更像一個人，要侯多多學習。連勝文反酸，林佳龍選完就要回中央做大官，現在應該多說好話積口德、多做好事，去沙灘撿撿垃圾，這對他的官運會好一點。