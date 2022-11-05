辯論會前「高端保住EUA」　柯文哲：陳時中是典型「政治凌駕專業」

▲柯文哲出席士林區社子國民小學120週年校慶。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

高端疫苗爭議不斷，就在台北市長候選人電視辯論會將於5日下午登場之際，衛福部食藥署3日召開專家會議，會後發聲明稱「全體專家一致認同其具保護效益」，引發外界質疑替民進黨候選人陳時中解套。台北市長柯文哲5日批評，醫療部門原是台灣部門中最好的，但陳時中當主管的期間，發生典型的政治凌駕專業。

柯文哲5日上午出席士林區社子國民小學120周年校慶，會後接受媒體訪問。針對政府近期對高端一連串動作是否在替陳時中辯論會前解套？柯文哲先是嘆了一口氣後表示，將來在台灣醫學史上會被記上一筆。

柯文哲指出，一開始沒疫苗時，高端設計成國家戰備疫苗，這個大家都同意，但後來搞到股票操作或一些過程，「我覺得這實在是⋯醫療部門一直是台灣政府部門中最好的，我覺得高端是一個不好的標誌。」

媒體追問，是否認為高端保護力快速過關，是在替陳時中解套？柯文哲回應，自己原則上尊重專家會議，但台灣在檢討新冠肺炎上，從頭到尾疫苗政策都亂七八糟，一開始是沒有買，後來是護航高端、阻擋BNT，加上疫苗分配過程太多小動作。

柯文哲再度強調，醫療部門本來是台灣各部門中最好的，一百年來有最多人才，「但我常常說，陳時中當主管的那段期間，這是典型的政治凌駕專業，是不好的示範。」