蔡英文喊反黑金　洪孟楷：台版柬埔寨案警方已聞風聲兩個月

▲洪孟楷 。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

警方日期破獲「台版柬埔寨案」，先後於淡水救出26名肉票、逮捕8嫌，在中壢救出遭囚的32人、逮捕8嫌，但另有3名肉票在拘禁時遭虐死。對此，國民黨立委洪孟楷5日在臉書表示，連兩起囚禁、虐待的集團式犯案，內政部該出來正式說明全台還有沒有人受困？總統蔡英文拚選舉喊口號「反黑金」，但治安不能有空窗期。

洪孟楷指出，連兩天淡水、中壢爆出高達2、30人被囚禁虐待的殘忍犯行，就警方說法，因其中被害人的家屬報案而曝光，且順藤摸瓜有關聯性，但這種集團似的犯案絕不是一天造成；除了要給第一線勇敢的員警最大的肯定和鼓勵外，選舉將近，但治安絕對不能有空窗期，主管全國治安內政部應該出面說明，並全面清查目前全國各地還有沒有這樣犯罪仍在發生。

「這種擄人囚禁毒打的大規模犯行在台灣發生，對比蔡總統拚選舉喊口號要『反黑金』實在非常諷刺！」洪孟楷說，昨天也有警界好友跟他聯繫，告知其實這樣的犯罪行為於台灣已有一兩個月的耳聞和風聲，時間點恰巧就差不多是八月底柬埔寨事件大家關注之後，因此不排除是無法在柬埔寨犯罪，而轉向直接在台灣本土進行犯罪。

洪孟楷表示，過去號稱台灣先進，這樣的集團式犯罪怎麼可以讓他們萌芽，滅了一處，還有沒有其他處？現在內政部最重要就應該全國清查，這樣慘無人道的犯行絕不應該在台灣發生。

洪孟楷也說，他要正告現在的執政黨，選舉雖然將近，大家焦點都鎖定在1126的投票，但治安不能有任何一天的鬆懈，也不能有任何的空窗期，如果這樣的一個傳聞已經在警方內部有一兩個月之久，代表不是空穴來風，更不能等閒視之；當蔡英文上周仍在喊口號「反黑金」，先好好重視這樣嚴重的惡劣犯行，不要再只是口號治國了。