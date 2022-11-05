　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

專家會議表決高端具保護效益　國民黨批：為選舉不顧人民健康

▲▼國民黨上午「高端專家會議用舉手表決 專業判斷竟淪為開班會？」。（圖／國民黨提供）

▲國民黨上午「高端專家會議用舉手表決 專業判斷竟淪為開班會？」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

針對衛福部食藥署於3日晚間突然發布專家會議以14:0表決通過高端疫苗具保護效益一事 ，國民黨今（5）日召開「高端專家會議用舉手表決 專業判斷竟淪為開班會？」記者會，副發言人楊智伃、郭音蘭質疑蔡政府反對公開專家姓名、又反對會議開直播，只公布會議紀錄又要如何查證？民進黨政府為了選舉而不顧人民健康，世界怎麼跟得上台灣？國民黨並提出三點訴求，要求「反對黑箱疫苗，要求全面公開」。

楊智伃指出，指揮中心指揮官王必勝昨（4）日雖稱食藥署之後會把會議紀錄公開在網站上，但相較於美國FDA在審核EUA時採全程線上直播，台灣竟連開會都偷偷摸摸，難道是在開班會？連中共總書記習近平延任時都對外直播，高端  的專家會議竟然不敢直播，何來透明公開？疫情不急選情急，指揮中心官員夜奔到陳時中競總密會，細思極恐！是不是趁辯論前去喬高端，為陳時中止血？這次指揮中心突襲公布專家審查會議結果，是否是為了選舉護航陳時中？

郭音蘭表示，國產疫苗朝野都支持，但必須用科學方法說服民眾。民進黨不斷違反科學、黑箱護航高端疫苗，使得國人對國產疫苗失去信心，這才是真正在打擊國產疫苗，到底是誰「授意」、還是誰「受益」？如果民進黨政府說高端有保護力，為何國際不認可？難道高端的保護力是在保護民進黨？100萬施打高端的民眾，等於在當高端的白老鼠，他們沒等到第三期試驗報告和國際認證，以致必須補打其他疫苗，變成獨步全球的「七劑戰士」，但現在有任何實驗證明打7劑不會有問題嗎？

郭音蘭指出，若高端疫苗真是「台灣之光」，不是應該敲鑼打鼓公諸於世嗎？14位專家學者若願意背書，就應敢做敢當公開姓名，專家名單食藥署一年前不敢公布、一年後還是不敢公布，也未在第一時間公布會議記錄，給了民進黨政府一年時間，竟然審查機制還未法制化，讓高端透過政治護航來炒股牟利，這不就是赤裸裸的黑箱？陳時中作為一切的執行者，不僅總是逃避問題，甚至丟下爛攤子落跑去選市長？10年前高喊反黑箱的那群人現在在哪裡？難道就像林飛帆搖身一變成為領九萬的民進黨副秘書長，淪為黨的鷹犬，而變成支持黑箱，沒勇氣衝立法院、衝總統府？

郭音蘭強調，國民黨反對黑箱疫苗，特別提出三點訴求，包括要求公開14位專家學者名單、要求公開高端疫苗繳交保護效益數據、要求公開會議討論過程等，要求政府全面公開相關資訊，以昭公信。

►飛利浦小旋風電動洗鞋機1090元！輕鬆把鞋子變乾淨

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
女主播上節目改造「變超辣」！　脫掉運動衣換穿大尺度禮服嚇到
快刪除！5款APP會偷錢　超過13萬次下載
女星愛女6個月罹罕病「診斷活不過2歲」！　忍淚：想聽她叫聲媽
獨／「做壞了」鄭家純判賠90萬　元和雅診所：唯獨人心難整
2航班突取消！　華航回應了
還原「中壢囚禁案」現場！女房仲雙手潰爛　替吐血死者CPR
竹聯幫主壽宴席開50桌！時間、地點曝光　通知各堂口參加
蔣萬安影射超商店員遇刺「陳時中害的」　競辦怒了
明天低溫下探16度！　下周末更冷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安繫上領帶備戰辯論！　請「市民頭家」為台北市面試新員工

藍營指嘉義市長選戰延期勞民傷財　李俊俋：一件憾事也要政治操作

蔣萬安消費往生者牽拖陳時中　林鶴明揭：顯露敗象

高端保護力審查惹議！　綠議員曝數據：勿為政治鬥爭操弄資訊落差

電話拜票嘜投好友！藍營轟「不道德」　林佳龍不要為了入閣為難余天

蔣萬安影射超商店員遇刺「陳時中害的」　競辦怒：選舉不該違背人性

挺漲學費宿舍費　綠營猛攻柯志恩「漲價女王」：拚誰的好日子？

迎戰下午辯論　陳時中氣勢秘密武器流出：Double A

專家會議表決高端具保護效益　國民黨批：為選舉不顧人民健康

蔡英文喊反黑金　洪孟楷：台版柬埔寨案警方已聞風聲兩個月

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

蘆洲弟無照違停拒配合　群警對峙激動狂喊下車

小S護大S嗆酸民「瞎了狗眼」　曝S媽嗨見具俊曄：阿der~~~

35人求職遭上銬囚禁1個月　3人亡棄屍山區1遺體搜尋中

賈永婕陶醉老公獻唱：帥翻了！　沒被邀合唱委屈「怎麼不是我」

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

蔣萬安繫上領帶備戰辯論！　請「市民頭家」為台北市面試新員工

藍營指嘉義市長選戰延期勞民傷財　李俊俋：一件憾事也要政治操作

蔣萬安消費往生者牽拖陳時中　林鶴明揭：顯露敗象

高端保護力審查惹議！　綠議員曝數據：勿為政治鬥爭操弄資訊落差

電話拜票嘜投好友！藍營轟「不道德」　林佳龍不要為了入閣為難余天

蔣萬安影射超商店員遇刺「陳時中害的」　競辦怒：選舉不該違背人性

挺漲學費宿舍費　綠營猛攻柯志恩「漲價女王」：拚誰的好日子？

迎戰下午辯論　陳時中氣勢秘密武器流出：Double A

專家會議表決高端具保護效益　國民黨批：為選舉不顧人民健康

蔡英文喊反黑金　洪孟楷：台版柬埔寨案警方已聞風聲兩個月

PLG開幕戰今登場　聯盟公佈更新賽務章程

空難倖存者紀念早逝女兒成立合唱團　癌父義賣回憶錄募款

TOYOTA「配備最豐富小車」增添新車型　採帆布車頂享受上空風情

全家Q3獲利逾5億「年增八成」　單季賺贏今年上半年

年收24萬買6千萬豪宅！陳沂質疑鄭家純　元和雅諷：可申請低收補助

LIFE・經典／SONY 2023年攝影大賽徵件倒數　不限器材最快11月底截件

賓士大台廂型車「變身豪華露營車」！時尚硬派風任選　還能當住家

不只30萬！普丁宣布：完成動員31.8萬士兵　4.9萬已上戰場

受困地底190公尺！南韓2礦工「喝即溶咖啡」撐10天奇蹟生還

蔣萬安繫上領帶備戰辯論！　請「市民頭家」為台北市面試新員工

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

政治熱門新聞

即／首例！25歲曾聖光戰死烏　趙少康發聲

「選舉賭盤」最熱縣市曝光！　桃園選情組頭看好他

畫面曝光！警大校長跟角頭共赴招待所　還有傳播妹同歡

朱學恒翻車了！　臉書被灌爆「快打韓國瑜」

蔣萬安影射店員遇刺「陳時中害的」　競辦怒：違背人性

迎戰下午辯論　陳時中氣勢秘密武器流出

陳時中備戰辯論會到深夜　陳建仁探班提醒「多微笑」

獨／黃珊珊辯論定調「反映人民心聲」　柯文哲送上「這根」力挺

「林耕仁真的出事了」　媒體人曝新竹選情「他」勝選機率大增

LIVE／陳時中、蔣萬安、黃珊珊辯論登場！　現場直播看這裡

北市勝負底定？　他曝：陳時中政黨盤82％已達「天花板」

余天電話錄音「嘜投好朋友」　侯友宜：我就缺你這一票

吳欣盈質詢遭批不恰當　柯這樣說

罹癌成光頭！高雄正妹參選議員

更多熱門

相關新聞

綠營猛攻柯志恩「漲價女王」挺漲學費宿舍費

綠營猛攻柯志恩「漲價女王」挺漲學費宿舍費

高雄綠營選近來猛攻國民黨高雄市長候選人柯志恩「漲價女王」議題，立委趙天麟批評，再多的避重就輕也迴避不了長期支持「私校學費自由化」、支持「私校漲學費」的事實。對此，柯陣營回擊，刻意以去脈絡化的方式曲解柯志恩在立法院發言，對於對方匱乏的閱讀及理解能力感到遺憾。

幫蔣萬安打氣！連勝文：小心辯論後民進黨帶風向

幫蔣萬安打氣！連勝文：小心辯論後民進黨帶風向

蔣萬安備戰辯論！趙少康曝昨夜「3小時集訓」

蔣萬安備戰辯論！趙少康曝昨夜「3小時集訓」

宅神嗆誰站台林耕仁就打！連勝文笑喊高抬貴手

宅神嗆誰站台林耕仁就打！連勝文笑喊高抬貴手

拿大數據護航高端　她酸指揮中心：文官變家奴

拿大數據護航高端　她酸指揮中心：文官變家奴

關鍵字：

國民黨高端疫苗

讀者迴響

熱門新聞

伊能靜罕見「揭離婚哈林主因」！3關鍵讓她崩潰

賀瓏笑超粒方「換臉還是醜」！道歉被甩巴掌

25歲阿美族戰士陣亡烏克蘭！　遭爆在台積欠百萬債務

鍾明軒留學1月「技術都不如台灣」！

25歲阿美族戰士戰死烏克蘭！　立射訓練影片曝光

前妻衝上台鬧婚　擴音器嗆「渣男騙感情」

開箱年收6億天后闆娘台中105坪豪宅

台男戰死　生前曝：聽見砲聲就怕

台版「柬埔寨詐騙」首腦落網！　35歲茶董照片曝光

25歲台籍志願軍曾聖光戰死！妻崩潰回應

台男戰死烏克蘭　台同袍曝細節

洪榮宏錄影爆氣　怒斥張文綺

日本志願兵哀悼曾聖光「來世再做朋友」

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

超商美式、拿鐵買6送6限時1天搶

更多

最夯影音

更多
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口
新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面