專家會議表決高端具保護效益　國民黨批：為選舉不顧人民健康

▲國民黨上午「高端專家會議用舉手表決 專業判斷竟淪為開班會？」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

針對衛福部食藥署於3日晚間突然發布專家會議以14:0表決通過高端疫苗具保護效益一事 ，國民黨今（5）日召開「高端專家會議用舉手表決 專業判斷竟淪為開班會？」記者會，副發言人楊智伃、郭音蘭質疑蔡政府反對公開專家姓名、又反對會議開直播，只公布會議紀錄又要如何查證？民進黨政府為了選舉而不顧人民健康，世界怎麼跟得上台灣？國民黨並提出三點訴求，要求「反對黑箱疫苗，要求全面公開」。

楊智伃指出，指揮中心指揮官王必勝昨（4）日雖稱食藥署之後會把會議紀錄公開在網站上，但相較於美國FDA在審核EUA時採全程線上直播，台灣竟連開會都偷偷摸摸，難道是在開班會？連中共總書記習近平延任時都對外直播，高端 的專家會議竟然不敢直播，何來透明公開？疫情不急選情急，指揮中心官員夜奔到陳時中競總密會，細思極恐！是不是趁辯論前去喬高端，為陳時中止血？這次指揮中心突襲公布專家審查會議結果，是否是為了選舉護航陳時中？

郭音蘭表示，國產疫苗朝野都支持，但必須用科學方法說服民眾。民進黨不斷違反科學、黑箱護航高端疫苗，使得國人對國產疫苗失去信心，這才是真正在打擊國產疫苗，到底是誰「授意」、還是誰「受益」？如果民進黨政府說高端有保護力，為何國際不認可？難道高端的保護力是在保護民進黨？100萬施打高端的民眾，等於在當高端的白老鼠，他們沒等到第三期試驗報告和國際認證，以致必須補打其他疫苗，變成獨步全球的「七劑戰士」，但現在有任何實驗證明打7劑不會有問題嗎？

郭音蘭指出，若高端疫苗真是「台灣之光」，不是應該敲鑼打鼓公諸於世嗎？14位專家學者若願意背書，就應敢做敢當公開姓名，專家名單食藥署一年前不敢公布、一年後還是不敢公布，也未在第一時間公布會議記錄，給了民進黨政府一年時間，竟然審查機制還未法制化，讓高端透過政治護航來炒股牟利，這不就是赤裸裸的黑箱？陳時中作為一切的執行者，不僅總是逃避問題，甚至丟下爛攤子落跑去選市長？10年前高喊反黑箱的那群人現在在哪裡？難道就像林飛帆搖身一變成為領九萬的民進黨副秘書長，淪為黨的鷹犬，而變成支持黑箱，沒勇氣衝立法院、衝總統府？

郭音蘭強調，國民黨反對黑箱疫苗，特別提出三點訴求，包括要求公開14位專家學者名單、要求公開高端疫苗繳交保護效益數據、要求公開會議討論過程等，要求政府全面公開相關資訊，以昭公信。