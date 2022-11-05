北市勝負底定？　他曝：陳時中政黨盤82％已達「天花板」

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》3日公布最新民調顯示，國民黨台北市長候選人蔣萬安支持度34.3%居冠、民進黨陳時中27.7%、無黨籍黃珊珊22.4%，前兩者差距正在縮小。對此，前民進黨立委郭亮正表示，蔣萬安氣場逐漸出來，開始有王者形象，選得越來越有自信，再加上陳時中的政黨盤已經撐到82％，要再往上真的非常困難，可以說是勝負底定。

郭正亮昨（4）日在節目《盧秀芳辣晚報》上表示，這是美麗島民調有史以來拉最開的一次，蔣萬安與陳時中支持度皆上升，而陳時中支持度上升原因是「政黨支持度」。他說，陳時中政黨支持度從68%躍升到82%，代表總統蔡英文不斷幫陳時中站台是有效果的，這也就是為什麼黃珊珊支持度會下跌，因為她的政黨凝聚力不夠。

郭正亮指出，陳時中在20~29歲的支持度並沒有增加，增加的是30~39歲以及60歲以上，「這些顯然就是原先民進黨的傳統選民」。他認為，雖然蔡英文2020年總統大選在台北市拿到53％，但一個是中央選舉，一個是地方選舉，兩者類型不同，即便蔡英文不斷呼籲綠營基本票回流，但數據仍顯示，上次投給蔡英文這次支持陳時中的選民不到六成。

郭正亮推測，蔡英文當初一定是拿到淺綠以及部分淺藍的中間選票才會贏，但陳時中沒有辦法凝聚這些票，大概只能將民進黨最核心的票拉回來。他也直言，民進黨在台北市長選舉中，選得最差就是姚文智那次，當時民進黨還有部分人跑去跟民眾黨主席柯文哲合作，由此可知，民進黨的底至少在25%到30％之間，「目前就是看陳時中有沒有機會選超過30％，可是我認為就算超過30％也是不會上，當選應該會在41%到43％之間。」

至於藍營是否有歸隊現象，郭正亮強調，藍營蔣萬安本來就很高了，所以沒有歸隊問題。蔣萬安是在「周玉蔻之亂」後，有一些選民氣不住跑過來支持他，再加上蔣萬安氣場逐漸出來，開始有王者形象，目前選得越來越有自信，也不太容易犯錯，「最穩的還是蔣萬安，因為陳時中的政黨盤如果已經撐到82％，要再往上真的非常困難，可以說是勝負底定了。」