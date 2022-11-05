哈哈台被爆「五股區街訪疑造假」！廣告公司PO文　徵2臨演宣傳政績

▲哈哈台3日更新影片，訪問五股區的閒人。（圖／翻攝自哈哈台YT頻道）



記者施怡妏／綜合報導

YouTube頻道「Haha Tai 哈哈台」因街訪各地區在上班時間的閒人爆紅，不過有網友表示，哈哈台日前更新的新影片，採訪新北市五股區的路人疑似是安排好的，不是隨機採訪，因為有廣告製作公司在網路上徵人，配合網路節目拍攝，演出五股當地居民，消息曝光後，掀起許多網友留言。

有網友在Dcard上發文，「哈哈台五股區街訪疑似造假」，哈哈台3日上傳新影片，訪問五股區閒人，但似乎有幾位是安排好的，「發廣告公司還是臨演公司來演當地路人，如果是業配或是政績宣導理當都要註明吧」。

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原PO貼出某廣告製作公司的臉書貼文，徵求2名素人，「演出五股當地居民，與街訪主持人閒聊，並提到五股以前當地垃圾場現在變成夏綠地公園，並提出對於公園的正面看法」，拍攝時間是10月7日，外型活潑，年齡、性別及形象不拘，「需拍回試鏡影片，試鏡內容是用手機拍回介紹自己住的地區」。

▲有網友貼出，廣告公司徵人的文章。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光，掀起許多網友討論，「哇前幾天不是得走鐘獎，怎會爆出這這種事」、「難怪那一部我怎麼看怎麼尷尬」、「真的被訪過的路人我表示應該是一半一半」、「訪到心坎獎，可以收回嗎」、「欸不是，隨機街訪當地人，啊結果根本不是當地人，也不是隨機，就算只有兩個，還是一樣是欺騙觀眾啊」、「開頭應該要先說誰誰誰贊助播出吧，這樣被爆出來實在不好看」。

不過，也有人跳出來幫補血，「可是我真的被問過欸，但我拒絕了」。也有網友表示，廣告公司的貼文沒有直接寫出是哈哈台，可能是別的網路節目拍攝，「但是這個有確定是哈哈台的徵人啟示嗎？」

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