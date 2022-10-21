YouTube Premium調整多國費用　阿根廷漲幅290%破紀錄

▲ YouTube Premium 調整費用。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者樓菀玲／綜合報導

YouTube 在今（21）日向多個國家地區使用者宣佈了 YouTube Premium 調整費用的消息，理由是因為近期不少地區國家的貨幣貶值，讓不少使用者跳到匯率較低的國家地區來付費，例如土耳其、阿根廷等國家都是許多人選擇「移民」的國家地區，這些國家地區的 YouTube Premium 訂閱價格遠比本地便宜許多。

據了解，YouTube 公告阿根廷地區的 YouTube Premiun 家庭方案的價格將會由現在的 179 披索（約新台幣 37.51 元）調整至 699 披索（約新台幣 146.46 元），上漲幅度高達 290%；至於土耳其的價格則是從 26 里拉（約新台幣 44.98 元）上漲為 60 里拉（約新台幣 103.81 元），升幅約 130%。

I’m going from $15 to $23 but not until April 2023, I guess I get a few more months for joining when it was still called YouTubeRED? pic.twitter.com/Az0D7cBhbe — William J Sisti (@Flyinace2000) October 20, 2022

全球調整範圍及費用

美國：美金17.99 -> 美金22.99

加拿大：加幣17.99 -> 加幣22.99

英國： 英鎊17.99 -> 英鎊19.99

阿根廷：個人方案披索119 -> 披索389、家庭方案披索179 -> 披索699

土耳其：個人方案里拉16.99 -> 里拉29.99

日本：日圓1,780 -> 日圓2,280