YouTube Premium調整多國費用　阿根廷漲幅290%破紀錄

記者樓菀玲/綜合報導

YouTube 在今(21)日向多個國家地區使用者宣佈了 YouTube Premium 調整費用的消息,理由是因為近期不少地區國家的貨幣貶值,讓不少使用者跳到匯率較低的國家地區來付費,例如土耳其、阿根廷等國家都是許多人選擇「移民」的國家地區,這些國家地區的 YouTube Premium 訂閱價格遠比本地便宜許多。

據了解,YouTube 公告阿根廷地區的 YouTube Premiun 家庭方案的價格將會由現在的 179 披索(約新台幣 37.51 元)調整至 699 披索(約新台幣 146.46 元),上漲幅度高達 290%;至於土耳其的價格則是從 26 里拉(約新台幣 44.98 元)上漲為 60 里拉(約新台幣 103.81 元),升幅約 130%。

I’m going from $15 to $23 but not until April 2023, I guess I get a few more months for joining when it was still called YouTubeRED? pic.twitter.com/Az0D7cBhbe