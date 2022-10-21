YouTube Premium要漲了！家庭方案收費大漲28%

▲YouTube在部分地區有漲價規劃。（圖／取自Google）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒最新報導，YouTube Premium 首次大幅漲價，預計在家庭計劃方面，每月 費用變為 22.99 美元，約新台幣740元，比原先上漲達到28%。

YouTube在給訂閱者的電子郵件中宣布，對於訂閱的家庭計劃的用戶，YouTube Premium 的每月費用將從每月 17.99 美元躍升至每月 22.99 美元。增幅超過 25%。如果通過 Apple App Store 訂閱，價格將躍升至每月 29.99 美元。

YouTube 似乎並未提高個人的 YouTube Premium 費用。儘管新的家庭方案已經公布，但YouTube網站上的費用仍然是每月 11.99 美元。價格變化目前在幾個地區已經開始實施，包含美國、加拿大、英國、阿根廷、土耳其、日本。

台灣目前的YouTube收費為個人方案為每月179元，而若是家庭方案，則是每月269元，共可提供同時6人一起使用。根據電子郵件的訊息，價格預計從4月開始調整，而在官方說明頁面中，官方指出將在價格變化前 30 天通知客戶。目前不確定台灣的YouTube何時調漲。