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AMD發表全球最先進遊戲顯卡　採突破性RDNA 3架構與小晶片設計

▲▼AMD董事長暨執行長蘇姿丰首度展示全球首款採用AMD小晶片設計的AMD RDNA 3架構。（圖／AMD提供）

▲AMD董事長暨執行長蘇姿丰首度展示全球首款採用AMD小晶片設計的AMD RDNA 3架構。（圖／AMD提供）

記者高兆麟／綜合報導

AMD（NASDAQ: AMD）發表全新AMD Radeon RX 7900 XTX以及Radeon RX 7900 XT顯示卡，採用新一代高效能和高能源效率的AMD RDNA 3架構打造。延續極為成功基於AMD Zen架構的AMD Ryzen小晶片處理器，新款顯示卡為全球首款採用AMD先進小晶片設計（chiplet）的遊戲顯示卡，提供卓越效能與頂尖能源效率，讓玩家能以高更新率在4K及以上的解析度運行要求最嚴苛的遊戲。

AMD RDNA 3架構的小晶片設計結合5奈米與6奈米製程節點，兩種製程各自為特定的工作進行最佳化。此突破性架構不僅比AMD RDNA 2架構提供高達54%的每瓦效能提升，更擁有全球最快的互連技術，以高達5.3 TB/s的傳輸速度連結顯示與記憶體系統小晶片。

此外，RDNA 3架構提供多達96個全新統一運算單元、第2代AMD Infinity Cache技術，以及多達24 GB的高速GDDR6記憶體，支援高達384-bit的記憶體介面，並提高AI吞吐量以帶來高達2.7倍的AI效能提升，同時具備第2代光線追蹤技術，光線追蹤效能比AMD RDNA 2架構提升高達1.8倍。

憑藉這些功能與提升，新款顯示卡以4K解析度運行特定遊戲時，能比AMD RDNA 2架構帶來高達1.7倍的效能提升。此外，全新顯示卡支援DisplayPort 2.1顯示器，能在最高至4K 480Hz與8K 165Hz更新率的設定下呈現超高畫面更新率與令人驚豔的視覺效果。

AMD資深副總裁暨繪圖事業群總經理Scott Herkelman表示，這些新款顯示卡是由遊戲玩家為玩家們所設計的產品，我們在開發新顯示卡時，不僅納入客戶的回饋意見，更融入我們希望用到的新功能與特色。我們也體認到必須跳脫窠臼才能繼續突破技術的極限，我深感自豪看到團隊運用AMD RDNA 3與Radeon RX 7900系列顯示卡開創的成果。非常期待玩家能夠親身體驗這些全新顯示卡帶來的強悍效能、令人驚豔的擬真視覺效果以及頂尖的新功能。

AMD表示，Radeon RX 7900系列是業界最先進的遊戲顯示卡，釋放更高水平的效能與效率，並提供一系列嶄新與增強功能，大幅提升遊戲體驗。AMD Radeon RX 7900 XTX顯示卡在特定遊戲中提供比Radeon RX 6950 XT顯示卡高達1.7倍的原生4K效能提升，而Radeon RX 7900 XT則在特定遊戲中發揮比Radeon RX 6900 XT顯示卡高達1.5倍的效能提升。

延續AMD Advantage筆電的成功，AMD進一步將AMD Advantage設計框架導入桌上型電腦，結合AMD Ryzen 7950X處理器與AMD Radeon RX 7900 XTX顯示卡，並搭配AMD Software: Adrenalin Edition技術與各項AMD智慧技術，為玩家與創作者提供極致平台。具有AMD Advantage認證的桌上型電腦將配備數項精選的AMD智慧技術以強化效能，其中包括AMD Smart Access Memory技術以及全新AMD SmartAccess Video技術，透過智慧技術將解碼與編碼工作負載切分，並分派至AMD Ryzen處理器與AMD Radeon顯示卡，為4K多重串流編碼帶來高達30%的提升。

AMD Advantage桌上型電腦具備世界級效能，透過AMD Radiance Display Engine呈現令人驚豔的繪圖效果，並能支援AMD FreeSync Premium技術螢幕。這款專為遊戲打造的電腦擁有高品質機殼、CPU水冷散熱、至少2TB的NVMe固態硬碟、32GB或以上的DDR5 AMD EXPO記憶體、80 plus金牌電源供應器、最佳化靜音，並為可簡易客製化而精心設計。

全新AMD Advantage桌上型系統預計在不久後透過CSL、Cyberpower、eBuyer、Falcon Northwest、Maingear、Origin PC以及XIdax等各大系統整合合作夥伴廠商上市。

AMD Radeon RX 7900系列顯示卡預計從2022年12月13日起上市，同時也預計從2022年12月中透過華擎、華碩、映泰（BIOSTAR）、技嘉、微星、撼訊、藍寶科技、瀚鎧（Vastarmor）、訊景、盈通（Yeston）等各大合作夥伴廠商上市。AMD Radeon RX 7900 XTX建議市場售價為999美元，AMD Radeon RX 7900 XT建議市場售價為899美元。

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