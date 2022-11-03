國1汐止「交通黑暗期還有10天」　台鐵11／11前平日加開2班區間車

▲台鐵EMU900型區間車。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

國1南向汐止匝道邊坡二度走山，五堵到汐止主線封閉，預計明天上午6時先恢復內車道通車，10天(11/13)後外車道和匝道全面恢復通車，但基隆到台北通勤交通黑暗期至少還要10天。台鐵局繼今上午加開2列車外，傍晚在宣布即日起到11/11止，平日每天加開2班900型區間車協助疏運。

台鐵局表示，因應國1汐止段南下路線封閉，並疏解通勤學旅客需要，台鐵局自11月3日起至11日止（除周六、日外），每日持續加開基隆=樹林間2列900型區間車。

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該2班區間車包括下行1133次，基隆06:54開車、台北07:37到、07:40台北站開車、樹林07:57到；上行1144次樹林08:49開車、台北09:07到、09:09台北開、基隆09:54到，沿途各站均有停靠。

▲國1汐止邊坡坍塌主線封閉，拍板11/4上午6時搶通內車道，11/13全線通車。（圖／交通部）

交通部長王國材上午視察走山路段後宣布搶通計畫，王國材表示，目前已擬定三階段搶通計畫，第一階段為國1五堵到汐止主線內線車道明天(11/4)上午6點前在安全無虞下通車；第二階段規劃五堵到汐止土石崩落的外線車道作為緩衝區繼續清除，以及當作匝道搶修的施工便道，預計要10天，確保10天後(11/13)全面恢復通車。

第三階段，高公局將於10天後進行邊坡加固工程，施作邊坡永久處理，因為是在路外，對交通沒有影響。

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