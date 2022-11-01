新北砂石車急煞拯救三寶　加碼送他一身「泥沙瀑布SPA」

記者柯沛辰／綜合報導

一輛砂石車近日行經新北市土城路口，不料遇到行人闖紅燈，被迫緊急煞車，所幸未釀成憾事。不過，砂石車車斗的泥沙因慣性定律向前噴出，當場濺了行人一身泥沙。如今影片曝光，許多網友痛批行人不該闖紅燈，但也有網友認為行人走在斑馬線上，本就有優先路權，掀起論戰。

根據「記者爆料網」報導，這一起驚險事件發生在10月31日上午8點多，當時一輛砂石車行經土城區員安路、亞洲路口，遇到一名頭戴安全帽、身穿雨衣的行人闖紅燈。

影片中可見，行人身穿深色斑點雨衣，低頭奔跑在斑馬線上，直到砂石車逼近約2公尺，才抬頭赫見危機近在眼前，當場愣在原地。好在司機反應快，趕緊踩油門急煞，未釀成傷亡，但後方車斗因反作用力灑出，噴了行人一身。

▲▼行人闖紅燈奔馳在斑馬線上，最後被砂石淋了一身。（圖／翻攝自「記者爆料網」）

許多網友看完紛紛留言，「土葬體驗」、「闖紅燈還低頭只盯地板，是不想活了嗎」、「遇到善良的司機了」、「還好時速才40」、「移動式神主牌又出來害人」、「雨衣有保護色，還好司機眼睛夠利」、「不就還好不是載鐵塊、鋼條，不然一樣要出人命」。

有人則持不同看法，「行人有錯嗎？如果有錯，要斑馬線幹嘛？」、「斑馬線、斑馬線，司機請重新考照」、「笑死，行經路口本就應該減速好嗎」、「但他走在斑馬線上，出事駕駛就全錯了」、「行人就算闖紅燈，只要他是在斑馬線上，就有路權喔！」

儘管路人走在斑馬線上有「絕對路權」，而且發生車禍不負擔肇責，即所謂的「帝王條款」。不過，警方曾多次提醒，行人「帝王條款」的生效前提是「正常穿越斑馬線」，如果闖紅燈、無故停留、嬉戲，或未走斑馬線，出車禍就仍須負擔部分肇事責任，並非無條件通用。

▼砂石車也滿是泥沙。（圖／翻攝自「記者爆料網」）

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