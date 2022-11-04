鄭州挨批「表演式解封」臨演1天領440　官方下令嚴肅處理

▲ 鄭州被批是「表演式解封」 。（圖／翻攝自微博、正觀新聞，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

河南鄭州已進入「社會面」有序解封階段，不過近期傳出「表演式解封」。有網友爆料，若配合領導視察1天可領100元（人民幣，下同，約新台幣440元）臨演費。對此，鄭州政府下令，對符合解封條件而未解封、表面解封的小區，將進行調查，嚴肅處理相關責任人。

綜合陸媒報導，鄭州許多社區仍未有解封消息，甚至出現個別社區要求居民，被問到時要強調「已經解封」。

一名市民透露，1日在微信群組看到招募，需要找人配合領導視察，到路線上的餐館吃飯。事後，有港媒試圖聯繫實際擔任臨演的市民，但爆料者稱「擔心被找麻煩」，拒絕受訪。

▲大門被上鐵鍊 。

在微博「實地探訪鄭州已解封區域生活現狀」話題內，可以看到大批市民不滿PO文，「反正我們小區是沒見動靜解封 」、「接著演，下屆奧斯卡小金人就是我們鄭州人的 」、「哪雇的群演，要不雇我吧，演一個精神正常的大學生」、「你演你的 我囤我的」。

▲ 鄭州3日召開防疫記者會 。

對此，3日的鄭州防疫記者會指出，凡已明確解封的小區必須解封，並落實出入小區三個條件，即24小時核酸檢測陰性證明、掃碼、佩戴口罩，不得層層加碼。

鄭州市委、市紀委已聯合成立20個督導組，對各區縣（市）小區解封情況進行專項督導，對符合解封條件而未解封、表面解封的小區，進行調查，嚴肅處理相關責任人。目前，鄭州全市6000多個居民小區已解封3899個。

鄭州還指出，鑒於當前Omicron變異株BA.5.2傳染性越來越強、越來越快的特點，在國家建立的「24小時追陽機制」基礎上，鄭州市近期探索建立了「12小時追陽機制」。