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秋冬病毒流行狀況曝！採購新冠流感二合一疫苗？　羅一鈞給答案

▲▼指揮中心11/4記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

▲醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

秋冬季節除新冠之外，流感也是一大威脅，莫德納、輝瑞與Novavax紛紛投入新冠、流感二合一疫苗開發，我國是否會考慮進貨？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，這意味流感疫苗必須建立在各自疫苗目前的平台上，莫德納、輝瑞屬於mRNA疫苗、還有Novavax的次蛋白疫苗，和目前使用的流感疫苗製造方式不同，這樣產出的疫苗安全性、效果都還要評估，如果真的上市，會再提到ACIP專家會議中討論。

羅一鈞表示，不管輝瑞、莫德納、Novavax的二合一疫苗，都建立在他們目前的平台，研發如果是mRNA疫苗要結合流感，代表流感也必須使用mRNA，但到目前為止市面上的流感疫苗製程為雞胚胎蛋培養與細胞培養，沒有使用mRNA技術，這樣新的平台產出的流感疫苗，要看實際效果及安全性再來做論斷。

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羅一鈞指出，Novavax應該也是用次蛋白方式做流感疫苗，效果、安全性部分需要再看後續結果，若都能上市通過檢查，當然會提到ACIP會議中討論，包含這些疫苗後續要不要納入公費或是自費對象等議題。

針對目前秋冬呼吸道病毒流行狀況，指揮中心發言人莊人祥表示，目前只有「流感重症」是法定傳染病，其他流感輕症、肺炎鏈球菌、呼吸道融合病毒、副流感病毒，都是藉由實驗室檢驗自動通報機制，這是只有部分醫院在通報，副流感病毒更是只有少部分醫院在做，相關數據可能低估。

現在是第44周，回去看第42周、43周，四種病毒個案數差不多，第42周流感有194件、肺炎鏈球菌是80件、呼吸道融合病毒是386件、副流感19件；43周流感191件，肺炎鏈球菌103件，呼吸道融合病毒是370件，副流感18件。整體而言，除了肺炎鏈球菌有升高，另外三個有稍微持平或下降的趨勢，當然這部分要再觀察是不是42周就到高峰了。

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