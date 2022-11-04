　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

劉鶴：著力保持宏觀經濟穩定　避免「大起大落」

▲▼兩會選出國務院副總理、韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴、李克強 。（圖／路透社）

▲大陸國務院副總理劉鶴。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國務院副總理劉鶴4日在《人民日報》發文指出，要著力保持宏觀經濟穩定，「經濟運行會有周期波動，但要避免大起大落。」

劉鶴該篇文章的標題為《把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來》，他在文章提到，在一個較長的歷史時期內，保持宏觀經濟穩定和持續增長，對於全面建設社會主義現代化國家具有重要基礎性作用，「要加強和改善宏觀調控，做好宏觀政策跨週期設計和逆週期調節。」

劉鶴指出，要加強預期管理，提高宏觀政策透明度、公信力和專業化水平，努力走在市場曲線前面，「要發揮國家發展規劃的戰略導向作用，加強財政政策和貨幣政策協調配合，著力擴大內需，增強消費對經濟發展的基礎性作用和投資對優化供給結構的關鍵作用，持續釋放現代化建設蘊藏的巨大消費和投資潛力。」

劉鶴提到，面對某些國家對中國脫鉤斷鍊企圖，要在關係安全發展的領域加快補齊短板，特別是要補齊基礎軟件、核心硬件、基礎原材料等突出短板，提升自主知識產權和替代接續能力，確保產業鏈供應鏈穩定暢通。

劉鶴強調，要堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，鞏固優勢產業領先地位，推動製造業高端化、智能化、綠色化發展，構建優質高效的服務業新體系，加快發展數字經濟，構建一批新的增長引擎，「全球產業鏈供應鍊是重要的國際公共產品，中們願與各國一道維護全球產業鏈供應鏈的安全穩定。」

劉鶴說，要著力防範化解系統性風險，「經濟金融領域重大風險根源在於供給和需求之間的嚴重失衡錯位、循環不暢，防範化解風險是擴大內需戰略和供給側結構性改革的有機結合點。」

►太划算了吧！奧利塔純橄欖油＋葡萄籽油500ml*12罐才1760元

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
桃園女看上14歲鮮肉同事！　忍不住坐上去性侵
終結交通黑暗期　交長：國1五堵到汐止「主線11/7全面通車」
全台唯一！　星宇航空頭等艙內部亮相
閃亮亮「破尺度炸出南半球」！　8萬人看光：圓
快訊／農遊券4.0來了！　「買600送600」
正妹候選人28歲罹癌！　長髮掉光變光頭
快訊／金主遭逮捕！　澎恰恰回應了
傳台積電「美籍工程師」返國！一票嗨：巨嬰走了　他揭內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸傳廣建「國營食堂」　官方急澄清：完全是誤會

陸企國美電器預告「停發工資」　要求員工簽承諾函理解

劉鶴：著力保持宏觀經濟穩定　避免「大起大落」

鄭州挨批「表演式解封」臨演1天領440　官方下令嚴肅處理

女教師上網課被酸民「罵上絕路」　參與者自爆：罵人就有錢拿

開車驚見「男女躺馬路洩慾」活春宮影片曝！他一看女主角怒報警

25歲單身錯了嗎？弟結婚「哥獨自躲角落迴避」無奈：當地習俗

前女友踩場？車隊掛「新娘不是我，新郎我愛過」　真相大反轉

帶2歲兒進商場女廁　媽被人罵沒素質：難道我做錯了嗎？

85位兩岸攝影家聯展　在浙台生獲獎：拍出「家」的故事

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

日158cm男砸千萬斷骨增高　「隆鼻、除斑」變紅牌帥公關

陳大天欠債「張小燕霸氣幫還一半」　鉅額曝光！小S驚呼：那麼多

西門町當街捅殺！和女友吵架竟砍路人　30歲兇手被抓後突死亡

陸傳廣建「國營食堂」　官方急澄清：完全是誤會

陸企國美電器預告「停發工資」　要求員工簽承諾函理解

劉鶴：著力保持宏觀經濟穩定　避免「大起大落」

鄭州挨批「表演式解封」臨演1天領440　官方下令嚴肅處理

女教師上網課被酸民「罵上絕路」　參與者自爆：罵人就有錢拿

開車驚見「男女躺馬路洩慾」活春宮影片曝！他一看女主角怒報警

25歲單身錯了嗎？弟結婚「哥獨自躲角落迴避」無奈：當地習俗

前女友踩場？車隊掛「新娘不是我，新郎我愛過」　真相大反轉

帶2歲兒進商場女廁　媽被人罵沒素質：難道我做錯了嗎？

85位兩岸攝影家聯展　在浙台生獲獎：拍出「家」的故事

草莓奶霜+巧克力餡！　最新「草莓可可卡士達生乳捲」開吃了

陸傳廣建「國營食堂」　官方急澄清：完全是誤會

遠東徐旭東樂觀SOGO百貨周年慶買氣　今年業績目標提高至118億

美國期中選舉下周登場　紐約選務工作眉角多

「好市多神物特價」媽狂搬12盒塞滿車！千人驚：直接當女兒嫁妝

【廣編】有閑購物雙11「你按讚我降價」PS5、巨大哥吉拉價格你決定

剛奪走鐘獎年度男創作者　賤葆「YT訂閱破百萬」！鐵粉曝成功3關鍵

宅神嗆幫林耕仁「站一個打一個」　朱立倫傻眼：助選天經地義

山下智久真的脫光！《今際2》首曬6塊腹肌超狂…肉體美吸網朝聖

提早終結交通黑暗期　交長宣布國1五堵到汐止「主線11／7全面通車」

大陸熱門新聞

司機送貨吃泡麵　脫口罩罰8千

她「看抖音太大聲」　遭灌臉無情痛毆！　鄰居下場曝光

大叔買不起牛奶給癌末妻　老闆決定說謊

奶茶妹分娩前家裡大事！丈夫劉強東轉讓持股

開車驚見男女躺馬路洩慾！活春宮影片曝

對手疫情減產「他」增產

「九合一」選舉台商剩2成？

25歲單身錯了嗎？弟結婚「哥無奈躲角落迴避」

車隊掛「新娘不是我」　真相曝光

錢存銀行沒動過！15年後餘額「讓她驚呆了」

一臉江湖味講課！黑道老大當班導　真相曝光

帶2歲兒進女廁　媽被罵沒素質：我做錯了嗎？

參加學校廚藝賽！學生自備帝王蟹

2歲童將被捲入車底　她飛撲救命失左臂

更多熱門

相關新聞

整體經濟面臨挑戰和下行趨勢 陸央行行長易綱：延續恢復發展態勢

整體經濟面臨挑戰和下行趨勢 陸央行行長易綱：延續恢復發展態勢

大陸央行（中國人民銀行）行長易綱今（2）日在「國際金融領袖投資峰會」上與香港金融管理局總裁余偉文訪談，分析大陸經濟形勢、人民幣匯率市場及房地產市場等趨勢和運行狀況。易綱認為，中國經濟儘管面臨一些挑戰和下行壓力，但總體延續恢復發展態勢。

台南公宅2024年陸續完工

台南公宅2024年陸續完工

亞洲金融風暴來了？「這國貨幣」驚見不妙徵兆

亞洲金融風暴來了？「這國貨幣」驚見不妙徵兆

70年代惡夢再現？專家警告：未來5年恐零報酬

70年代惡夢再現？專家警告：未來5年恐零報酬

香港想打造「國際虛擬資產中心」

香港想打造「國際虛擬資產中心」

關鍵字：

劉鶴經濟穩定大起大落

讀者迴響

熱門新聞

阿翔10歲女兒「根本爸爸戴假髮」！

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

幫澎恰恰還債！林秉文嫌洗錢300萬交保

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

快訊／《棒棒堂》拿鐵離婚了！老婆深夜聲明

76歲資深女星「牽小40歲男友」放閃！　情侶裝約會

司機送貨吃泡麵　脫口罩罰8千

隱藏版來了！LINE「19款限時免費貼圖」大公開

iPhone摔地上竟裂成「天使的翅膀」

三寶違停拒配合　群警對峙喊下車

潘逸安兒出生2週「疑患超級罕病」！

3縣市豪大雨！　北台灣越晚越濕冷16℃

開太慢被按喇叭　駕駛撞飛騎士

女實況主「壓胸擠水」紅到Reddit

更多

最夯影音

更多
孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG
狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面