劉鶴：著力保持宏觀經濟穩定　避免「大起大落」

▲大陸國務院副總理劉鶴。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國務院副總理劉鶴4日在《人民日報》發文指出，要著力保持宏觀經濟穩定，「經濟運行會有周期波動，但要避免大起大落。」

劉鶴該篇文章的標題為《把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來》，他在文章提到，在一個較長的歷史時期內，保持宏觀經濟穩定和持續增長，對於全面建設社會主義現代化國家具有重要基礎性作用，「要加強和改善宏觀調控，做好宏觀政策跨週期設計和逆週期調節。」

劉鶴指出，要加強預期管理，提高宏觀政策透明度、公信力和專業化水平，努力走在市場曲線前面，「要發揮國家發展規劃的戰略導向作用，加強財政政策和貨幣政策協調配合，著力擴大內需，增強消費對經濟發展的基礎性作用和投資對優化供給結構的關鍵作用，持續釋放現代化建設蘊藏的巨大消費和投資潛力。」

劉鶴提到，面對某些國家對中國脫鉤斷鍊企圖，要在關係安全發展的領域加快補齊短板，特別是要補齊基礎軟件、核心硬件、基礎原材料等突出短板，提升自主知識產權和替代接續能力，確保產業鏈供應鏈穩定暢通。

劉鶴強調，要堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，鞏固優勢產業領先地位，推動製造業高端化、智能化、綠色化發展，構建優質高效的服務業新體系，加快發展數字經濟，構建一批新的增長引擎，「全球產業鏈供應鍊是重要的國際公共產品，中們願與各國一道維護全球產業鏈供應鏈的安全穩定。」

劉鶴說，要著力防範化解系統性風險，「經濟金融領域重大風險根源在於供給和需求之間的嚴重失衡錯位、循環不暢，防範化解風險是擴大內需戰略和供給側結構性改革的有機結合點。」