　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

剛奪走鐘獎年度男創作者　賤葆「YT訂閱破百萬」！鐵粉曝成功3關鍵

▲▼ 。（圖／翻攝自J-Bao賤葆YT）

▲賤葆頻道訂閱數破百萬 。（圖／翻攝自J-Bao賤葆YT）

記者施怡妏／綜合報導

台灣YouTuber界盛事「第四屆走鐘獎」上月29日在台北流行音樂中心舉辦，後宮型YouTuber「J-Bao賤葆」奪得「年度男創作獎」以及「親手做的獎」，剛奪下大獎不久，賤葆的頻道也衝破百萬訂閱，昨日晚間開直播跟粉絲一起迎接100萬訂閱，怎料開直播前訂閱數突然暴衝，緊急PO文要粉絲「先退訂」，笑翻許多人。

有網友2日下午5時在Dcard發文，那時賤葆YT訂閱數99.8萬，好奇什麼時候會到達百萬，貼文不斷更新訂閱數的變化，到了晚上9時，訂閱數來到99.9萬，3日下午1時，訂閱數仍在99.9萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了迎接百萬訂閱這歷史性的一刻，賤葆與頻道中的3位正妹品子、晨晨、松鼠以及新加入的成員潔咪，3日晚間開直播與粉絲倒數。

怎料3日早上訂閱數突然暴增，賤葆緊急發文請大家先退訂，「三妹還沒全員到齊，本來預計今晚開8點直播一起倒數，但今天早上突然爆衝一波訂閱，等等下午突然百萬就超尷尬derrr」。到了晚上一開直播，訂閱數不斷飆升，不到30分鐘就衝破百萬，5人開心吃火鍋與粉絲聊天慶祝。

▲▼ 。（圖／翻攝自 J-Bao賤葆YT）

▲5人聚在一起慶祝歷史性的一刻。（圖／翻攝自 J-Bao賤葆YT）

網友們在貼文底下留言恭喜，「第一次看到百萬訂閱叫停的」、「這兩年賤葆竄紅得很快」、「賤葆雖然出片速度極慢，但每支點閱都很高」、「恭喜葆哥百萬訂閱」、「賤葆每支影片品質都高到靠北，該有福利的時候有福利，該專業的時候有專業，我這還不追爆」、「賤葆影片的客群幾乎都是男生，但我自己是蠻喜歡的，雖然他都被說是靠三妹才紅的，可是我覺得他自己的效果遠大於三妹，而且影片節奏抓得很好，沒有女生的話，依他的資質也一定會紅」。

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量　減重效果UP

►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶「佳麗寶ALLIE防曬乳」699元買1送1！秋冬更要做好防曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪　買再送蜂膠手工皂

►妙管家洗衣精4000g「4瓶只要399」！添加植物茶樹油　抗菌100%

►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑　1瓶只要16元

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／21歲女大生三重陸橋突墜落　頭破爆血
歐陽娜娜爆新戀情！同居「大2歲男星」　他裸上身被拍
厄文正式道歉了！　美媒：籃網生涯已經告終
快訊／丫頭婆婆癌逝！　警政署前署長王卓鈞妻子享壽68歲
澎恰恰金主秘密金庫曝！　警驚：開銀行了
15歲少女失蹤8天　「1杯珍珠奶茶」釣到她
快訊／警大校長爆與黑道出入招待所　徐國勇下令徹查
爆乳妹排排站哭了！　高雄「選妃名店」又被抄
蕭煌奇罕見摘墨鏡自拍「亮出真面目」！　1.7萬人朝聖

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄人哭了！入秋空品最差「霧霾吞掉大樓」　環保局出手了

「魔毯」石墨烯可同時產水電　台科大團隊奪研發界奧斯卡獎

低溫「全台有感」！入夜北台灣下探18度　下周降雨趨緩

貴人來了！4星座「深秋運勢大翻身」　加薪、桃花終於輪到你

從薏仁藻類萃取成飼料取代抗生素　海大教授率團隊創業讓魚蝦更健康

私大明年個人申請名額大減　專家分析：有智慧做法

台史上最慘火警釀64死！傳「幽靈船」停火場上空：載滿百人才開

假姪子詐騙30萬「別讓家人知道怕被罵」　姑姑1招神反擊

「好市多神物特價」媽狂搬12盒塞滿車！千人驚：直接當女兒嫁妝

剛奪走鐘獎年度男創作者　賤葆「YT訂閱破百萬」！鐵粉曝成功3關鍵

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

謝金燕加入《來吧！營業中2》！　合體原子少年、Hold住姐激火花

日158cm男砸千萬斷骨增高　「隆鼻、除斑」變紅牌帥公關

陳大天欠債「張小燕霸氣幫還一半」　鉅額曝光！小S驚呼：那麼多

高雄人哭了！入秋空品最差「霧霾吞掉大樓」　環保局出手了

「魔毯」石墨烯可同時產水電　台科大團隊奪研發界奧斯卡獎

低溫「全台有感」！入夜北台灣下探18度　下周降雨趨緩

貴人來了！4星座「深秋運勢大翻身」　加薪、桃花終於輪到你

從薏仁藻類萃取成飼料取代抗生素　海大教授率團隊創業讓魚蝦更健康

私大明年個人申請名額大減　專家分析：有智慧做法

台史上最慘火警釀64死！傳「幽靈船」停火場上空：載滿百人才開

假姪子詐騙30萬「別讓家人知道怕被罵」　姑姑1招神反擊

「好市多神物特價」媽狂搬12盒塞滿車！千人驚：直接當女兒嫁妝

剛奪走鐘獎年度男創作者　賤葆「YT訂閱破百萬」！鐵粉曝成功3關鍵

中信盃黑豹旗／去年哭過不甘心　復興女投最後一次先發沒遺憾

林氏璧／亞洲XBB家族持續增加　1月迎下波疫情言之過早

《戰神：諸神黃昏》海外評分10／10刷整排　網友：PTSD怕爆

網路民調黃偉哲壓倒性領先　施政魄力獲民眾肯定

國際旅展登場！　華航A321neo客機概念打造展場

歐陽娜娜驚爆新戀情！同居「大2歲男星」　他光上身出門倒垃圾

高雄人哭了！入秋空品最差「霧霾吞掉大樓」　環保局出手了

直擊／旅展便宜機票搶翻！「這2國」最夯　民眾嗨喊：比以前優惠很多

結婚18年淪乾癟大媽！她離婚後「絕地變身」成辣妹　驚人對比曝光

快訊／大四女學生三重陸橋突墜落　頭破爆血命危搶救中

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

生活熱門新聞

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

農遊券4.0來了！　「買600送600」限量9萬份

iPhone摔地上竟裂成「天使的翅膀」

隱藏版來了！LINE「19款限時免費貼圖」大公開

三寶違停拒配合　群警對峙喊下車

3縣市豪大雨！　北台灣越晚越濕冷16℃

今越晚越冷！　重症醫警告「雙毒來了」：死亡風險增2倍

手搖飲吸到「整隻蜈蚣」！他低頭嚇壞

「UNIQLO、NET」料質誰最頂　一票人選它

正妹實況主「脫衣擠出一杯」竄紅　36秒晃爆你的畫面

無照開保時捷違停　屁孩嗆警「有種就開槍」

溫度今起溜滑梯！「下周這2天雨彈最猛」　放晴回暖時間曝

正妹「野外求生」搭避難所　彎腰巧曝流量密碼

90歲翁過世　醫師揭看護舉動惹人鼻酸

更多熱門

相關新聞

滴妹IG漏網照…網驚「手怎麼了」

滴妹IG漏網照…網驚「手怎麼了」

滴妹10月29日現身台北流行音樂中心，參加台灣YouTuber界盛事「第四屆走鐘獎」，頂著粉紅色長髮搭配純白禮服亮相，一登場就驚艷眾人。她事後分享當天心得及一系列合照，手肘上大面積紅疹卻意外成為網友目光焦點，不少人看了紛紛驚問「手怎麼了」，好友魚乾也心疼表示：「只希望你不要再抓你的手手了。」

在澀谷過萬聖節！台正妹1裝扮自己也笑了

在澀谷過萬聖節！台正妹1裝扮自己也笑了

阿滴、志祺七七感謝博恩　呱吉：滿不爽的

阿滴、志祺七七感謝博恩　呱吉：滿不爽的

TAIWAN SUZUKI　擔任第4屆走鐘獎官方合作夥伴

TAIWAN SUZUKI　擔任第4屆走鐘獎官方合作夥伴

他嫌YouTuber「演藝圈化」！網：PTT才老年化

他嫌YouTuber「演藝圈化」！網：PTT才老年化

關鍵字：

走鐘獎賤葆YouTuber訂閱百萬成功

讀者迴響

熱門新聞

阿翔10歲女兒「根本爸爸戴假髮」！

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

幫澎恰恰還債！林秉文嫌洗錢300萬交保

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

快訊／《棒棒堂》拿鐵離婚了！老婆深夜聲明

農遊券4.0來了！　「買600送600」限量9萬份

閃亮亮衣服脫一半「破尺度炸出南半球」！

罹癌成光頭！高雄正妹參選議員

潘逸安兒出生2週「疑患超級罕病」！

蕭煌奇罕見摘下墨鏡「亮出真面目」！

傳台積電「美員工」結訓返國！他揭內幕

iPhone摔地上竟裂成「天使的翅膀」

76歲資深女星「牽小40歲男友」放閃！　情侶裝約會

司機送貨吃泡麵　脫口罩罰8千

更多

最夯影音

更多
孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG
狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面