剛奪走鐘獎年度男創作者　賤葆「YT訂閱破百萬」！鐵粉曝成功3關鍵

▲賤葆頻道訂閱數破百萬 。（圖／翻攝自J-Bao賤葆YT）

記者施怡妏／綜合報導

台灣YouTuber界盛事「第四屆走鐘獎」上月29日在台北流行音樂中心舉辦，後宮型YouTuber「J-Bao賤葆」奪得「年度男創作獎」以及「親手做的獎」，剛奪下大獎不久，賤葆的頻道也衝破百萬訂閱，昨日晚間開直播跟粉絲一起迎接100萬訂閱，怎料開直播前訂閱數突然暴衝，緊急PO文要粉絲「先退訂」，笑翻許多人。

有網友2日下午5時在Dcard發文，那時賤葆YT訂閱數99.8萬，好奇什麼時候會到達百萬，貼文不斷更新訂閱數的變化，到了晚上9時，訂閱數來到99.9萬，3日下午1時，訂閱數仍在99.9萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了迎接百萬訂閱這歷史性的一刻，賤葆與頻道中的3位正妹品子、晨晨、松鼠以及新加入的成員潔咪，3日晚間開直播與粉絲倒數。

怎料3日早上訂閱數突然暴增，賤葆緊急發文請大家先退訂，「三妹還沒全員到齊，本來預計今晚開8點直播一起倒數，但今天早上突然爆衝一波訂閱，等等下午突然百萬就超尷尬derrr」。到了晚上一開直播，訂閱數不斷飆升，不到30分鐘就衝破百萬，5人開心吃火鍋與粉絲聊天慶祝。

▲5人聚在一起慶祝歷史性的一刻。（圖／翻攝自 J-Bao賤葆YT）

網友們在貼文底下留言恭喜，「第一次看到百萬訂閱叫停的」、「這兩年賤葆竄紅得很快」、「賤葆雖然出片速度極慢，但每支點閱都很高」、「恭喜葆哥百萬訂閱」、「賤葆每支影片品質都高到靠北，該有福利的時候有福利，該專業的時候有專業，我這還不追爆」、「賤葆影片的客群幾乎都是男生，但我自己是蠻喜歡的，雖然他都被說是靠三妹才紅的，可是我覺得他自己的效果遠大於三妹，而且影片節奏抓得很好，沒有女生的話，依他的資質也一定會紅」。

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量 減重效果UP

►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶「佳麗寶ALLIE防曬乳」699元買1送1！秋冬更要做好防曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪 買再送蜂膠手工皂



►妙管家洗衣精4000g「4瓶只要399」！添加植物茶樹油 抗菌100%



►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑 1瓶只要16元