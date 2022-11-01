在澀谷過萬聖節！正妹YTR「神扮101」自己也笑了：被電視台採訪啦

▲台正妹YTR扮成台北101在日本過萬聖節。（圖／翻攝自Facebook／Hsuan 施鈺萱）

網搜小組／鄺郁庭報導

日本街頭出現一座台北101！在日本追夢的正妹YouTuber施鈺萱昨日（10/31）參加人生第一次的澀谷萬聖節，不同於一般的萬聖節裝扮，她把自己變成「台北101」，除了有不少日本人詢問合照，還意外被採訪，「有被日本電視台採訪！希望可以播出！」照片讓網友笑翻。

正妹YouTuber在粉專「Hsuan 施鈺萱」發文，文中貼出超多個大笑的表情符號，「第一次的澀谷萬聖節！扮了台北101，有被日本電視台採訪！希望可以播出！也有拍YouTube影片！」並說有很多日本人跟她合照，還遇到不少台灣人，讓她超開心。

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照片中可見，她做的台北101套裝頗為用心，特地用箱子堆疊起來還手繪外觀，並將自己整個人套在裡面，只露出一張臉。一旁的友人則舉著超大的台灣，雖然只是平面圖，不過上面有特別標出4地，「●Taipei」、「●Taichung」、「●Tainan」、「●Kaohsiung」。

畫面讓不少人笑翻留言，「沒看過那麼可愛的101」、「太有心了啦！！好棒」、「好有創意」、「太可愛了 XD」、「愛歹丸啦！」攝影粉專「Hico.films 日本隨拍」則留言，曝光他意外捕捉到「台北101」的畫面，笑呼「沒想到路上隨便拍都可以拍到名人 XD！」