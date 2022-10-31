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【廣編】TAIWAN SUZUKI　擔任第4屆走鐘獎官方合作夥伴

TAIWAN SUZUKI擔任第4屆走鐘獎官方合作夥伴（圖／業者提供）

【廣編特輯】

圖、文／SUZUKI提供

由著名 Youtuber《上班不要看》攜手《台灣新媒體影音創作者協會》所主辦的《第 4 屆走鐘獎頒獎典禮》於台北流行音樂中心熱烈登場。秉持在瞬息萬變的新時代，保有不斷革新的 GO UNIQUE精神，TAIWAN SUZUKI 榮膺本屆走鐘獎官方汽車合作夥伴，由勇奪車訊風雲獎最佳進口小型車 SWIFT HYBRID 領銜完整馭電陣容，擔任創作者專屬座駕，盡顯 SUZUKI 洞悉新時代潮流的品牌經營理念。

TAIWAN SUZUKI秉持著GO UNIQIE的精神，給予每一位顧客最獨特、愉悅的品牌體驗，一直是 SUZUKI 自創廠以來堅持至今的造車理念。TAIWAN SUZUKI除了不斷導入各式新世代車款與積極擴展服務網絡據點，更勇於接觸新時代潮流，廣泛接觸多個創新領域，深入了解消費者用車型態與需求。TAIWAN SUZUKI 擔任本屆走鐘獎官方合作夥伴、用真切行動給予創作者們最好的支持和祝福。

SUZUKI 以其建廠逾百年的璀璨歷程，幻化為各式受全球消費者盛讚與青睞的車款；如今，TAIWAN SUZUKI 除相繼引進多款搭載新世代輕油電科技的乘用車，更不斷深耕市場，搭上國內數位創作者的潮流列車，以 SUZUKI SWIFT 為首，引領 SWIFT SPORT、IGNIS、VITARA、S-CROSS 等多款全新車款參與走鐘獎盛會，讓創作者親自感受源自 HYBRID 輕油電世代的獨特風格和馭電科技兼容的全方位特色。
 

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