長庚科大新生7對雙胞胎　手足攜手照護路

▲長庚科大樓迎統校長與嘉義分部雙胞胎新生。（圖／長庚科大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

長庚科技大學今年入學的新生共有7對是雙胞胎，校長樓迎統今日邀請雙胞胎新生相見歡，勉勵他們要彼此提攜相互成長，並表示看到許多手足們一起在學校這個大家庭生活與學習，相當難得；而長庚科大致力讓學生畢業後能迅速接軌產業，深受家長與學生肯定，相信能吸引更多有志於照護工作的年輕學子就讀。

▲樓迎統校長與呼照系左崇佐及左崇佑。 （圖／長庚科大提供）

來自新北市的左崇佐及左崇佑是長庚科技大學今年入學新生7對雙胞胎之一，兩兄弟五專就讀同校但不同科，原讀護理科的崇佐在護理實習時，因接觸呼吸治療領域而對呼吸治療工作產生興趣，因而報考長庚科大嘉義分部呼吸照護系。專科就讀口腔衛生科的崇佑表示：「個人喜歡有挑戰性的工作，呼吸治療系不僅符合個人興趣還能取得專業證照，對未來就業非常有幫助。

因此，決定跟隨哥哥腳步更換跑道就讀」。開學至今，有護理背景的崇佐是崇佑學習上最好的搭檔，倆人期許2年後一同考取證照貢獻於呼吸治療工作。

▲樓迎統校長與護理系黎亞庭和黎亞倫。（圖／長庚科大提供）

四技護理系黎亞庭和黎亞倫高中就讀不同學校，姐姐亞庭表示：「自國中即對護理工作非常有興趣，家長推薦長庚科大，所以即立定目標報考長庚科大嘉義分部護理系」。對第三類組有興趣的亞倫則是在高中選填志願時決定就讀護理系，亞倫認為：「有專業的護理背景，不僅是在護理臨床的工作，對其他領域的行業也有加乘助益。」姊妹倆一致認為，能在有專業的師資及豐富資源的學校就讀，又有姊妹相伴是件幸福的事。