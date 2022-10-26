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正妹女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁！真相綠慘了

▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女友懷孕5個月，原PO媽媽直呼怪怪的。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「沒想過這麼剛好一次就懷孕！」一名男網友炸綠光表示，女友是個正妹同事，追超久才答應跟原PO交往，殊不知第一次啪啪就懷孕，正當兩人籌備婚事時，媽媽見女友5個月孕肚後，竟表示「不像是懷5個月...除非是雙胞胎？」事後女友也坦承孩子非原PO的，八點檔戲碼讓網友看傻，「笑死，你相信嗎？」

一名男網友在臉書《靠北女友2.0》透露，與女友是公司同事，原PO花了許久時間才把她追到手，而兩人第一次激戰「命中率100%」，女友某天表示懷孕了，「當時沒想那麼多，也沒想過這麼剛好一次就懷孕。」

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過了幾個月後，媽媽一看女友的肚子卻感到不對勁，認為「不像是懷5個月...除非是雙胞胎。」事後女友也攤牌坦承，其實孩子是前男友的，接著曝傷心真相，「跟你在一起的時候，已經懷3個月了，因為前男友車禍自撞走了。」

正因為懷孕的關係，兩人已決定在年底結婚，對此，原PO晴天霹靂求問，「該怎麼辦？還以為娶到正妹，結果是為了肚子小孩才跟我在一起的，我爸媽還不知道這件事。」

綠光頂照的文章曝光後，網友紛紛笑虧，「得到了夢寐以求的女神，買一送一多給你一個小孩，賺了啦」、「改天你會發現...更不可思議的事，例如像老婆偷偷跟死而復生的前男友在聯絡」、「等小孩出生，月子做好，前男友就復活囉」、「原來現實生活中真的也有八點檔劇情」、「她也考慮了五個月才跟你在一起的」、「就當借種吧，萬一你自己剛好不孕，也算賺到了」。

不過也有人質疑是幻想文，「創作文不回應，且譴責」、「這個編劇能力很不行耶」、「可能是幻想的，而且機會很大」、「這個很創作文就是了，畢竟你們去產檢的時候就會大概知道何時懷孕啊」、「前男友剛走不久就有心思跟你交往還結婚？笑死你相信嗎」。

▼網友熱議。（圖／翻攝靠北女友2.0）

▲▼ 。（圖／翻攝靠北女友2.0）

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