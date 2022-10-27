淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝　校方懲處出爐

記者戴上容／新北報導

大學籃球新生盃演變全武行！淡江大學上周末舉行新生盃比賽，企管系對決資圖系時，企管系男同學疑在進攻時跌倒，失了得分機會，憤而起身大推對手，雙方球員在場上大打出手，爆發全武行，影片被上傳至Dcard引發議論；校方後續依校規對企管系及資圖系懲處。

▲淡江大學籃球新生盃爆發全武行。（圖／翻攝自Dcard）

淡江大學籃球新生盃爆發全武行，Dcard上有現場影片流出，衣服白色底企管系的同學拿到球後，運球過場準備進攻，眼看他到籃下時，所有隊友、對手都一擁而上，未料進攻的男同學一個踉蹌跌倒，球瞬間飛了出去，頓失得分機會。

跌倒的男同學立刻起身，推了對手一記，對手向後退了一步後，也開始還手，雙方球員開始躁動不安，逐漸往場外打去，爆發嚴重的肢體衝突，裁判因此暫停比賽。

影片上傳後，許多網友在Dcard下方留言：「淡江猴子出籠了」、「打成蛋漿」、「新生盃也可以打架 xD」、「跌倒惱羞扁人好了啦超可悲」、「淡江武館化」、「自己絆倒還惱羞，隔著螢幕都覺得有夠羞恥」、「企管系專門鎖人氣管」等等

校方表示，10月22日新生盃籃球賽男生組企管系與資圖系之比賽，兩系參賽人員因發生打架行為，經體育處查證屬實，依校規取消企管系及資圖系繼續參與新生盃籃球賽之資格，企管系及資圖系111學年度禁止參加體育處所辦理之校內籃球競賽(男生組)。

球賽中被裁判判予奪權的選手，後續將由體育處依本校學生獎懲辦法第八條及第九條之規定報請相關單位進行懲處。懲處除於校方網頁、粉專公告外，將另行以email通知兩系系籃隊長，期望各系同學能夠引以為鑑，勿因一已衝動造成個人及團隊權益損失。