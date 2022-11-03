府城快閃拉丁音樂演奏會　歡迎市民朋友同樂

▲拉丁樂團Amigos latinos，3日中午該樂團在台南市政府永華市政中心2F中庭快閃，讓午休的市府員工也沉浸在拉丁樂曲中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

來自義大利、阿根庭、加拿大籍與國內樂手所組成的拉丁樂團Amigos latinos，2日在南區鹽埕天后宮演出，獲得廣大迴響，3日中午該樂團在台南市政府永華市政中心2F中庭快閃，讓中午休息用餐的市府員工也沉浸在拉丁樂曲中，舒緩平時緊張的辦公情緒。

Amigos latinos樂團成員之一馥康生醫董事長陳正修，自發性與團員至台南各大廟口演出，為台南民眾獻上3場「府城廟埕拉丁音樂會」，期能為台南市長候選人黃偉哲拉抬聲勢。首場已於2日晚上在南區鹽埕天后宮登場，獲得現場民眾熱烈迴響，場中帶來多首台語、國語老歌與拉丁流行歌曲與現場民眾合唱、共舞，現場民眾除了擺頭起舞、熱烈掌聲尖叫，還不忘「呷好道相報」，相約鄰居、親朋好友前來同歡。

團員演出後享用消夜時，台南市長黃偉哲特別前往致意，感謝其贊助演出。有鑑於市府員工平時公務繁忙，壓力沉重，黃偉哲市長為市府員工爭取加碼演出，讓平時公務繁忙，壓力沉重的市府員工，也能在拉丁輕鬆的曲風下，稍微放鬆心情。Amigos latinos樂團也從善如流，3日特別利用市府員工中午休息用餐時間，前往快閃演出3首歌曲，為嚴肅的市府注入輕鬆氣氛。

另外，3日下午4時，拉丁樂團也會在永康保生宮（永康區中山北路65號）以及晚上7時30分在歸仁仁壽宮（歸仁區文化街二段16號）為台南廟埕前演奏著四季紅、望春風、月亮代表我的心、夜來香、YMCA、Despacito多首經典曲目，歡迎喜歡拉丁音樂與經典老歌的市民朋友，今晚還可以把握機會一起前往同歡。