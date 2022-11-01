府城2023年消防月曆暨形象影片　「先鋒救援」發想於真實故事

▲台南市消防局發布2023年消防月曆同步拍攝之動態MV「先鋒救援」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

府城消防局2023年消防月曆同步拍攝之動態MV「先鋒救援」，市長黃偉哲指出， 2023年消防月曆延續去年從多方角度詮釋消防工作，利用多元且生動的宣導方式，進而宣達民眾消防安全正確觀念，同時推出消防形象影片，期望透過月曆及影片的傳達，除了提升防災知識，並且讓民眾更認識守護府城安全的消防英雄。

台南市消防局指出，動態MV「先鋒救援」於11月1日正式發布，影片架構的發想，起源於一位小男孩的初衷，曾經被消防員幫助過的他，立志成為一位消防員，選擇了這份志業，用自己的方式回饋社會，所以水裡來火裡去成了日常，緊急救護、搶救生命成了習慣，日復一日的鍛鍊精進體技能，只為了莫忘初衷，府城消防局是一群使命必達的先鋒團隊，而每次任務都是「先鋒救援」。





市長黃偉哲指出， 2023年消防月曆延續去年從多方角度詮釋消防工作，強調消防人員除了肌肉展現，同時有消防專業面向及多元的價值，搭配防災、防火及救護等宣導標語，強調消防三大核心任務: 預防火災、搶救災害及緊急救護。其推出最主要的目的，在於利用多元且生動的宣導方式，進而宣達民眾消防安全正確觀念。同時推出消防形象影片，期望透過月曆及影片的傳達，除了提升防災知識，並且讓民眾更認識守護府城安全的消防英雄。

消防局長李明峯表示，2023年消防月曆主題為主題為「先鋒救援」，以「我們不是超級英雄，但衝向危難是我們的任務與使命」為主軸。由一個消防人員真實勵志故事改編，主角以自己的親身經歷，立志成為先鋒救援，經過種種艱辛的訓練，成為給人們希望，英勇的消防人員。為呈現真實搶救過程，拍攝團隊與本局警、義消前進至瀑布實景，架設繩索吊掛系統，重現高低所人命救助過程。影片中巧妙將消防專業的多元面向加入情節，如應用科技救災-遠端監控、無人機，提升緊急救護品質-12導程心電圖系統，公共場所的火災預防-企業防火及安檢等亮點作為，以提升本市消防整體形象。

2023年消防形象月曆及影片，透過劇情編排，呈現消防人員執行不同勤務時的面貌。藉由不同的勤務制服，代表山域搜救、水域救援、安全檢查、緊急救護與精實的鍛鍊，配合影片剪輯，完整呈現消防人員執行各式勤務時，發揮團結之同袍精神，並勇於先鋒救援之意志。同時市長黃偉哲藉著記者會，與現場來賓、民眾一同幫2月月曆主角盧輝展小隊長集氣祈福，盧小隊長於9月28日於執勤中發生急性腦中風，於醫院治療中，至今仍未完全清醒，希望能藉著眾人的集氣祈福，期盼盧小隊長能早日康復。2023年消防月曆共印製12000份，且只送不賣，喜歡「先鋒救援」消防月曆的市民，可參加臺南市政府消防局2023年初辦理的各項防火宣導活動，就有機會獲得月曆，歡迎市民踴躍參與。