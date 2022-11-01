　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

府城2023年消防月曆暨形象影片　「先鋒救援」發想於真實故事

▲台南市消防局發布2023年消防月曆同步拍攝之動態MV「先鋒救援」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局發布2023年消防月曆同步拍攝之動態MV「先鋒救援」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

府城消防局2023年消防月曆同步拍攝之動態MV「先鋒救援」，市長黃偉哲指出， 2023年消防月曆延續去年從多方角度詮釋消防工作，利用多元且生動的宣導方式，進而宣達民眾消防安全正確觀念，同時推出消防形象影片，期望透過月曆及影片的傳達，除了提升防災知識，並且讓民眾更認識守護府城安全的消防英雄。

▲台南市消防局發布2023年消防月曆同步拍攝之動態MV「先鋒救援」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局指出，動態MV「先鋒救援」於11月1日正式發布，影片架構的發想，起源於一位小男孩的初衷，曾經被消防員幫助過的他，立志成為一位消防員，選擇了這份志業，用自己的方式回饋社會，所以水裡來火裡去成了日常，緊急救護、搶救生命成了習慣，日復一日的鍛鍊精進體技能，只為了莫忘初衷，府城消防局是一群使命必達的先鋒團隊，而每次任務都是「先鋒救援」。

▲台南市消防局發布2023年消防月曆同步拍攝之動態MV「先鋒救援」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲指出， 2023年消防月曆延續去年從多方角度詮釋消防工作，強調消防人員除了肌肉展現，同時有消防專業面向及多元的價值，搭配防災、防火及救護等宣導標語，強調消防三大核心任務: 預防火災、搶救災害及緊急救護。其推出最主要的目的，在於利用多元且生動的宣導方式，進而宣達民眾消防安全正確觀念。同時推出消防形象影片，期望透過月曆及影片的傳達，除了提升防災知識，並且讓民眾更認識守護府城安全的消防英雄。

▲台南市消防局發布2023年消防月曆同步拍攝之動態MV「先鋒救援」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，2023年消防月曆主題為主題為「先鋒救援」，以「我們不是超級英雄，但衝向危難是我們的任務與使命」為主軸。由一個消防人員真實勵志故事改編，主角以自己的親身經歷，立志成為先鋒救援，經過種種艱辛的訓練，成為給人們希望，英勇的消防人員。為呈現真實搶救過程，拍攝團隊與本局警、義消前進至瀑布實景，架設繩索吊掛系統，重現高低所人命救助過程。影片中巧妙將消防專業的多元面向加入情節，如應用科技救災-遠端監控、無人機，提升緊急救護品質-12導程心電圖系統，公共場所的火災預防-企業防火及安檢等亮點作為，以提升本市消防整體形象。

▲台南市消防局發布2023年消防月曆同步拍攝之動態MV「先鋒救援」。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局發布2023年消防月曆同步拍攝之動態MV「先鋒救援」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2023年消防形象月曆及影片，透過劇情編排，呈現消防人員執行不同勤務時的面貌。藉由不同的勤務制服，代表山域搜救、水域救援、安全檢查、緊急救護與精實的鍛鍊，配合影片剪輯，完整呈現消防人員執行各式勤務時，發揮團結之同袍精神，並勇於先鋒救援之意志。同時市長黃偉哲藉著記者會，與現場來賓、民眾一同幫2月月曆主角盧輝展小隊長集氣祈福，盧小隊長於9月28日於執勤中發生急性腦中風，於醫院治療中，至今仍未完全清醒，希望能藉著眾人的集氣祈福，期盼盧小隊長能早日康復。2023年消防月曆共印製12000份，且只送不賣，喜歡「先鋒救援」消防月曆的市民，可參加臺南市政府消防局2023年初辦理的各項防火宣導活動，就有機會獲得月曆，歡迎市民踴躍參與。

►北海道自由行19999元！爽玩5天快衝一波

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／國1走山！　現場塞爆畫面曝光
下大雨還溯溪！溪水暴漲5男女受困　救援驚險畫面曝
快訊／貨輪沉沒「找到救生艇」！空無一人　12船員仍失蹤
快訊／文化部道歉！　金鐘獎歌曲遭取消資格
快訊／李運慶、洪詩求婚成功！　中指戴大顆鑽戒
LIVE／選秀男星梨泰院斷魂原因曝光　156死「推手」指向他
快訊／國1交流道走山！　土石大量崩落
國寶摔破不是第一次！　馬政府故宮「這3文物」也毀損
劉亞仁被爆「當晚現身梨泰院掀暴動」釀慘劇！　公司親上火線回應
少女摩鐵輪流戰2男！　事後告性侵「關鍵1畫面」判無罪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

觀光節電公民共享計畫　台東縣廣邀縣內志士參與

賽夏族矮靈祭11／4日舉行3天　警方公布接駁車及交通管制規畫

「台灣好行-鹿野慢漫遊」　台東縣府推出加碼優惠

府城2023年消防月曆暨形象影片　「先鋒救援」發想於真實故事

黃偉哲推動2050淨零碳排　台南太陽光電備案量3.5GW全國第一

好佳在有你在　南消救護員從閻羅王手上救回岳父！

屏東去年車禍死亡206人　警方擬訂6策略降低發生率

台東規模5.0地震！超商「天花板崩塌」紅酒摔落　現場驚悚畫面曝

監委巡察桃園市議會　邱奕勝：政治因素介入民眾不信任政府建設願景

嘉義打卡新亮點　水上南靖打造4公尺馬賽克拼巨型冰棒

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

Lulu爽收柏金包！狂聞味道XD　黃子佼3天搞定：下次不敢了

梨泰院窄巷第一視角曝光　男被擠到「頭歪眼神死」

3D還原梨泰院踩踏事故過程

梨泰院驚見男21秒爬牆求生　陸女「被擠到離地」拚命活下

觀光節電公民共享計畫　台東縣廣邀縣內志士參與

賽夏族矮靈祭11／4日舉行3天　警方公布接駁車及交通管制規畫

「台灣好行-鹿野慢漫遊」　台東縣府推出加碼優惠

府城2023年消防月曆暨形象影片　「先鋒救援」發想於真實故事

黃偉哲推動2050淨零碳排　台南太陽光電備案量3.5GW全國第一

好佳在有你在　南消救護員從閻羅王手上救回岳父！

屏東去年車禍死亡206人　警方擬訂6策略降低發生率

台東規模5.0地震！超商「天花板崩塌」紅酒摔落　現場驚悚畫面曝

監委巡察桃園市議會　邱奕勝：政治因素介入民眾不信任政府建設願景

嘉義打卡新亮點　水上南靖打造4公尺馬賽克拼巨型冰棒

左批謝福弘、右打民進黨！鍾東錦不滿被稱黑道　再告綠營意圖使人不當選

Uber、Uber Eats全新「訂閱制」更省了！　2大新服務、售價快看

吳景欽／大巨蛋案會以重判為終嗎

競選主題曲曝光！不到24小時吸近2萬人觀看　黃珊珊：盼閃閃發亮未來

新北市議員候選人林霈宸涉賄遭聲押　被揪出沒醫師資格竟看診開藥

安格斯12星座一周運勢10／31-11／6　巨蟹粉紅火花降臨、水瓶責任不輕鬆

鄭州發出第9封給市民的家書　2年前首封家書籲「沒有哪個寒冬不可逾越」

人群瞬間爆量釀慘案　運用人工智慧監測解決資訊不對稱

反駁「新潮流作壁上觀」　吳思瑤：柯文哲為選舉跟黑道做朋友

鄭運鵬愚公移山！找來護國神山做市民的靠③

地方熱門新聞

台東地震搖掉超商天花板　現場驚悚畫面曝

安平開台天后宮前唐姓女會計侵占判刑

監委巡察　邱奕勝：民眾不信任政府建設願景

南消救護員從閻羅王手上救回岳父！

水上南靖打造4公尺馬賽克拼巨型冰棒

南投縣139丙線工業路一二期完工通車

KTV外車擋道引糾紛　兄弟檔施暴逃4小落網

南警創傷急救教育訓練

為謝龍介站台遭綠營猛批郭信良有話要說

蘇花東澳至南澳邊坡坍方　蘇澳至崇德緊急封閉

搶搭佐登妮絲城堡高人氣　嘉義優鮮產品熱賣

台7線又崩了！路基流失50公尺通路時間延期

屏縣車禍死亡人數206人　屏警分局擬6策略

黃偉哲推動2050淨零碳排

更多熱門

相關新聞

南消「先鋒救援」預告片登場

南消「先鋒救援」預告片登場

台南市消防局18日發布2023年消防形象影片「先鋒救援」預告片，短短幾秒鐘，內容精采、節奏緊湊，更令人引領期盼11月1日正式影片的公開發表。

台南北區「欣府城・一品樓」南科科技新貴更好的選擇

台南北區「欣府城・一品樓」南科科技新貴更好的選擇

國際粉彩府城協會舉行成立大會

國際粉彩府城協會舉行成立大會

南檢攜手統一獅反賄宣導

南檢攜手統一獅反賄宣導

台南市菱洲宮普度府城福陽閣寄普

台南市菱洲宮普度府城福陽閣寄普

關鍵字：

府城消防月曆形象影片先鋒救援

讀者迴響

熱門新聞

楊子儀吃松阪肉...閃現「被砍脖」殘忍畫面

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

張善為神隱9年　黃子佼揭友人回應

3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿

台東地震搖掉超商天花板　現場驚悚畫面曝

「再待下去會死」他帶全家逃出梨泰院

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

梨泰院帶頭推人！兔男慘被肉搜出面喊冤

2孫命喪梨泰院！爺淚跪靈堂：我無能為力

賀瓏提滴妹踩痛處！阿滴台下比中指

待民視10年突跳槽！Gino 2年前主持棒落空埋心結

為救梨泰院受困女童！《PD2》李智漢「被活生生卡死」

更多

最夯影音

更多
外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面