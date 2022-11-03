柯志恩竟不知楠仔坑是楠梓！　黃偵琳批「草包堪比韓國瑜」

▲市議員候選人黃偵琳（右三）批柯志恩是草包。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

針對國民黨高雄市長候選人柯志恩稱楠梓應建運動中心，民進黨左楠區市議員候選人黃偵琳指出，楠仔坑運動中心今年7月5日就已動土興建，「當天我人在現場，還跟國民黨議員同框！」黃偵琳批，柯志恩要參選市長，卻對高雄如此不熟，難道柯志恩連楠仔坑是楠梓的舊名都不知道？空談又草包的程度堪比前市長韓國瑜。

九合一大選將在11月26日登場，柯志恩日前稱，楠梓人口急速增加，應該要有國民運動中心。高雄市長陳其邁今天表示，「楠仔坑運動中心」7月已經動工，並要柯志恩詢問同黨議員相關情況。

長期在左營楠梓深耕服務的黃偵琳指出，高雄市「楠仔坑運動中心」7月5日動工，預計在民國113年完工。運動中心建設總經費為新台幣4.1億元，並由民進黨立委劉世芳爭取到教育部體育署2億元的補助，這項工程保留既有的泳池結構，並新建地上2層中大型運動中心。

黃偵琳批評，陳麗珍、李眉蓁等國民黨議員，當初都有出席楠仔坑運動中心的動土典禮，這樣對楠梓區而言十分重要的建設，柯志恩卻全然不知情，顯然完全沒跟議員討論過在地建設與發展。黃偵琳指出，運動中心攸關市民的健康福祉，柯志恩連這樣重要的基礎建設都不知道，令人質疑是否真的有心要服務高雄市民。

她說，身為一個要選市長的人，如果連基礎的功課都沒做，如何能讓市民信賴，更「怎麼好意思說自己要來服務高雄市民？」況且柯志恩還到新北考察過運動中心，卻隻字不提運動政策主張，顯然只是作秀。

黃偵琳也說，因應台積電進駐帶來的大量就業機會，楠梓區的人口快速成長。陳其邁市長已表示過，任內要推動13座運動中心，以滿足各年齡層的需求。相信未來高雄會越來越繁榮，也會有更多因應市民福祉而生的建設。