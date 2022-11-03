　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯志恩竟不知楠仔坑是楠梓！　黃偵琳批「草包堪比韓國瑜」

▲▼黃偵琳批柯志恩 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲市議員候選人黃偵琳（右三）批柯志恩是草包。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

針對國民黨高雄市長候選人柯志恩稱楠梓應建運動中心，民進黨左楠區市議員候選人黃偵琳指出，楠仔坑運動中心今年7月5日就已動土興建，「當天我人在現場，還跟國民黨議員同框！」黃偵琳批，柯志恩要參選市長，卻對高雄如此不熟，難道柯志恩連楠仔坑是楠梓的舊名都不知道？空談又草包的程度堪比前市長韓國瑜。

九合一大選將在11月26日登場，柯志恩日前稱，楠梓人口急速增加，應該要有國民運動中心。高雄市長陳其邁今天表示，「楠仔坑運動中心」7月已經動工，並要柯志恩詢問同黨議員相關情況。

長期在左營楠梓深耕服務的黃偵琳指出，高雄市「楠仔坑運動中心」7月5日動工，預計在民國113年完工。運動中心建設總經費為新台幣4.1億元，並由民進黨立委劉世芳爭取到教育部體育署2億元的補助，這項工程保留既有的泳池結構，並新建地上2層中大型運動中心。

黃偵琳批評，陳麗珍、李眉蓁等國民黨議員，當初都有出席楠仔坑運動中心的動土典禮，這樣對楠梓區而言十分重要的建設，柯志恩卻全然不知情，顯然完全沒跟議員討論過在地建設與發展。黃偵琳指出，運動中心攸關市民的健康福祉，柯志恩連這樣重要的基礎建設都不知道，令人質疑是否真的有心要服務高雄市民。

她說，身為一個要選市長的人，如果連基礎的功課都沒做，如何能讓市民信賴，更「怎麼好意思說自己要來服務高雄市民？」況且柯志恩還到新北考察過運動中心，卻隻字不提運動政策主張，顯然只是作秀。

黃偵琳也說，因應台積電進駐帶來的大量就業機會，楠梓區的人口快速成長。陳其邁市長已表示過，任內要推動13座運動中心，以滿足各年齡層的需求。相信未來高雄會越來越繁榮，也會有更多因應市民福祉而生的建設。

►太划算了吧！奧利塔純橄欖油＋葡萄籽油500ml*12罐才1760元

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／高虹安發聲了！稱男友薪酬合法　反指柯建銘助理捐錢給綠營
Netflix推出「新方案」！　廣告不能跳過　
快訊／中油大林廠爆炸事故「調查出爐」！
房貸族驚！FED再升息3碼　專家曝央行下一步
「大到不能倒6銀行」放榜！　2025年資本要求僅一家達標
梨泰院「拔蘿蔔」救出30人！　3外國人身分曝光
快訊／高雄牙醫診所縱火！姊弟戀復合不成潑汽油　2人燒傷送醫
英女警值勤跑廁所！　拍「制服18禁」自慰片被長官看光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

謝龍介考察台中捷運合體盧秀燕　綠營批打擦邊球

高虹安發聲了！稱李男薪酬合法取得　反指柯建銘助理捐錢給民進黨

「不要消費台積電」　張善政籲政治人物別當科技產業豬隊友

嘉義市長選舉改1218投票　黃敏惠「兩點擔憂」！李俊俋：努力準備

柯文哲讚高虹安「理工女所作所為必合法」　他驚：在下好大一盤棋

老人福利大躍進！斗六長輩成立後援會挺張麗善　林聖爵：選賢與能，而非出身

北市5選區／韓國瑜急喊「鍾小平民調大幅落後」、洪婉臻找陳亭妃助選

北市辯論會周六登場！陳時中：緊張又期待　媒體預測不被看好

高虹安爭議連環爆　黃珊珊：國家機器「人格毀滅式」摧毀

「中央和地方應團結！」陳錦祥選前拔965根電桿：讓台北更好

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

南投超特別土地公廟！ 24小時營業泡麵免費拿

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

和尚鸚鵡堅持「黏在爸手邊」　推走又回來萌翻網：快摸牠

台正妹扮101過澀谷萬聖節　成街頭焦點！日本民眾搶拍

內臟被擠到變形 女魂斷梨泰院無法器捐｜20221102 ET午間新聞

李程彬《她和她的她》兩角大不同　皓明VS.台客小劉反差超圈粉

忘不掉滿街屍體 梨泰院倖存者:很抱歉｜20221102 ET午間新聞

謝龍介考察台中捷運合體盧秀燕　綠營批打擦邊球

高虹安發聲了！稱李男薪酬合法取得　反指柯建銘助理捐錢給民進黨

「不要消費台積電」　張善政籲政治人物別當科技產業豬隊友

嘉義市長選舉改1218投票　黃敏惠「兩點擔憂」！李俊俋：努力準備

柯文哲讚高虹安「理工女所作所為必合法」　他驚：在下好大一盤棋

老人福利大躍進！斗六長輩成立後援會挺張麗善　林聖爵：選賢與能，而非出身

北市5選區／韓國瑜急喊「鍾小平民調大幅落後」、洪婉臻找陳亭妃助選

北市辯論會周六登場！陳時中：緊張又期待　媒體預測不被看好

高虹安爭議連環爆　黃珊珊：國家機器「人格毀滅式」摧毀

「中央和地方應團結！」陳錦祥選前拔965根電桿：讓台北更好

VUVU的山林記憶　林後四林平地森林園區原民文化+生物特展

科技男尿出「烏龍茶」！醫師一查指數破千嚇：恐患猛爆性肝炎

理財周刊／台股落底？大約在冬季！

前「黑澀會」美眉年收9億　飛抵韓國竟遇「梨泰院慘案」！

謝龍介考察台中捷運合體盧秀燕　綠營批打擦邊球

女友泡湯消失「激戰50歲禿頭大叔」　綠光男秒分手：心涼到發寒

台驊實施庫藏股明日起跑　預計買回1萬張

監視器拍嘸貓！畫面左轉「2雙可疑小腳」貼鏡頭　下秒被牠們萌翻

7貪警收賄包庇酒店...逃10年重刑　理由竟是不知業者媒介性交易

網傳校園毒品零容忍遭封殺假訊息　刑事局無奈開記者會3度澄清

蘇花公路坍方空降石塊　目擊者狂退：糟了！

政治熱門新聞

高虹安遭爆密戀已婚下屬　他曝真相

嘉義市長候選人黃紹聰猝逝　妻沉痛曝死因

拋選總統政見！重建文官體制 　柯文哲：改掉換總統換6000人問題　

高虹安遭爆詐助理費　他揪聲明「這9字」違法

李忠庭詭異金流被公布　周玉蔻看完後怒

獨／民進黨內部民調：蔣萬安30.7％、陳時中29.1％

高虹安遭控詐助理費　李忠庭凌晨發聲

新北選委會：何淑峯、金中玉喪失參選資格

即／高虹安男友發聲了！3聲明駁風波

即／嘉義市長選舉日期出爐！中選會公告改12/18投票

快訊／20歲二兵「臉色發白」送醫不治　陸軍：成立專責小組協處

李忠庭詭異金流公開！林耕仁「5問」高虹安

鄭運鵬危險了？　最新民調：51.1％桃園市民贊成「政黨輪替」

高虹安、李忠庭戀情被挖出　王浩宇喊話各界：你們要有點良心

更多熱門

相關新聞

議員金中玉突現身地檢　神隱5hrs原因曝

議員金中玉突現身地檢　神隱5hrs原因曝

10名前、現任新北議員收賄詐領補助費被判刑定讞，3日早上10點入監執行，但金中玉遲遲未報到，記者致電時他還語出驚人說：「你們找不到我的！」後來警方持拘票到其住所也撲了個空！到了下午3點半，就在檢方準備發布通緝時，神隱5個半小時的金中玉突然現身新北地檢署報到，還說了一句話令眾人傻眼。

陳錦錠為選民奔走　張維倩接陳情服務球友

陳錦錠為選民奔走　張維倩接陳情服務球友

輔選藍小雞人氣紅不讓！韓國瑜開講「小故事」

輔選藍小雞人氣紅不讓！韓國瑜開講「小故事」

零互動！

零互動！

即／收賄判刑定讞...議員金中玉在入監日放鳥

即／收賄判刑定讞...議員金中玉在入監日放鳥

關鍵字：

2022高雄市長2022九合一選舉，2022高雄市議員柯志恩黃偵琳草包韓國瑜

讀者迴響

熱門新聞

資深武打男星驟逝！在家呆坐「子女拍他沒反應」　享壽70歲

即／陸軍269旅20歲二兵身體不適！緊急送醫不治

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

和女友吵架竟砍路人　30歲兇手被抓後突死亡

孫生被放話「上傳網美爆料片」酷炫6字回應

LINE悄解鎖「語音訊息新功能」

明年關閉！Google街景服務App將走入歷史

媽動員10多名黑衣人堵校門　接女下課

25歲俄女命喪梨泰院！爸崩潰：沒錢運遺體回家　李英愛16萬全包了

YouTuber涉「恐嚇取財」500萬　隔空嗆勾惡

性需求太大！61歲男子「47年結過87次婚」

騙到手不演了　貓咪養2年被掉包

捕鼠籠抓到皮包骨毛球　淚眼求情

獨／謝金燕加入《來吧！營業中》

更多

最夯影音

更多
Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課
鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

南投超特別土地公廟！ 24小時營業泡麵免費拿

南投超特別土地公廟！ 24小時營業泡麵免費拿

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面