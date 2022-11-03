快訊／10議員收賄判刑　入監日放鳥...金中玉：你們找不到我的！

▲10涉嫌貪汙的議員將入獄服刑。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

10名前、現任台北縣議會議員嫌收賄詐領補助費，依違反《貪污治罪條例》 「職務上行為收受賄賂罪」判刑定讞，應於3日早上10點入監執行，目前共7人完成報到，記者致電給其中一位未報到的議員金中玉，他竟語出驚人說：「你們找不到我的！」並表示不會報到，將由律師處理，想翻轉最後的定讞結果。

▲金中玉表示將由律師全權處理，今日不會報到。（圖／翻攝自金中玉臉書）

「賣預算回扣案」在纏訟18年後，上月27日最高法院駁回上訴，全案定讞。遭判刑定讞的10人裡，高敏慧（現任）、楊寶猜、王淑惠（現任）各判刑5年；吳天麟判刑6年5月、顏世雄判刑3年6月、何淑峯判刑4年10月；呂世喜、宋進財均判刑4年、金中玉（現任）判刑3年10月，徐陳麗華判刑4年10月，這些議員都須入監服刑、褫奪公權。其中何淑峯與金中玉兩位議員已登記參選連任，也將遭撤銷候選人登記。

▲現任議員高敏慧全身包緊緊，面對鏡頭不發一語。（圖／記者陳雕文攝）

目前共7人已報到，而未到的3人分別是金中玉、呂世喜、顏世雄，其中呂世喜開刀住院中，因此請病假，至於金、顏直到中午都沒出現，記者致電金中玉，他稱自己正跟律師在一起，後續由律師全權處理，且今天不打算報到，還表示「你們找不到我的」並稱「如果可以有一點機會翻轉這一切的話，我都盡量委託律師處理。」

對此，新北地檢署表示，目前未接到金議員的請假訊息，如果沒有正當理由或是無故未報到入監，不排除採取「拘提」手段將人帶來。如果是拘提到案，那當事人將會是以上銬的狼狽姿態入監。

▼現任議員何淑峰及其他報到入監者，面對鏡頭皆不願多談。（圖／記者陳雕文翻攝）



