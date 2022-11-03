「禿子、漢子」站台藍小雞！侯友宜、韓國瑜同場輔選又錯開「零互動」

▲國民黨新北市議員參選人黃心華今舉行競選總部成立大會，黨內重量級大老郝龍斌、韓國瑜、侯友宜、朱立倫先後到場為其加油打氣。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／新北報導

前高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜今（3）日出席議員候選人黃心華競選總部成立大會，引發關注。不過侯友宜則是先到場，簡短致詞結束後旋即離開，緊接著韓國瑜才上台致詞。侯友宜受訪時表示，自己與韓國瑜都是認識很久的朋友了，一定共同努力、共同面對、團結在一起。

侯友宜上台致詞時與國民黨主席朱立倫同台，呼籲大家支持黃心華，簡短致詞後表示他還有市政行程要跑，隨即下台離場；然後韓國瑜才接著上台，兩人雖然同場，但是並沒有同台，不過台下群眾看到韓國瑜，立即歡聲雷動，許多支持者都大喊，「韓國瑜我要嫁給你！」韓致詞時強調懷念癌逝的新店區議員唐慧玲，希望黃心華繼承唐慧玲的俠女精神。

侯友宜會前接受聯訪時，針對今天首次與韓國瑜同場，但之前都是王不見王，是否因為是2024的競爭對手？侯則回應，競選行程尊重競選辦公室、主辦單位的安排，自己與韓國瑜都是認識很久的朋友了，一定共同努力、共同面對、團結在一起，「我現在是選2022的新北市長，努力拚市政，好好做事情。」