快訊／蔡英文喊「想當國際局局長」　陳時中婉拒：要找年輕的

▲台北市長候選人陳時中晚間在東湖慈后宮廟口開講。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

身兼民進黨主席的總統蔡英文2日晚間前往東湖慈后宮，參加台北市長候選人陳時中「廟口開講」活動，這已是她最近8天以來第5度與陳同台造勢。對於蔡日前稱想要當陳的國際事務局局長或青年局局長，陳開玩笑說，如果她來，自己做市長會很難做，而且可能要找「比較年輕的」，透過年輕想法為城市注入強心針。

蔡英文則在稍後致詞時表示，北北基桃加起來1000萬人口，在全世界的都會中，算是一個大都會，必須整合交通建設等資源，變成國際型的大都會區，讓台灣走向國際，成為讓人眼睛為之一亮的國家。她說，雖然陳時中對國際局局長「蠻小氣的」，標準蠻高的，不過沒關係，一定會有更適合的人來當。

陳時中今天晚間前往位於藍營鐵票區內湖的東湖慈后宮，參加第7場廟口開講活動，包括身兼民進黨主席的總統蔡英文、擔任競總主委的前副總統陳建仁、經濟部長王美花、民進黨立委高嘉瑜等人均與會力挺，這也是蔡英文這8天來第5度與陳時中同台造勢，儘管晚間雨勢不斷，現場擺放600張椅子仍幾乎被坐滿。

陳時中今天晚間致詞時以「內湖交通」當作開場白，隨後指出，防疫的成功是全民的成功，最近有人批評自己長得「不好看」，不過，過去兩年多他擔任中央流行疫情指揮中心指揮官，面對許多人民受苦甚至死亡，看起來「蓬頭垢面」是應該的，而他現在要從防疫指揮官轉向成為市政指揮官，未來進入到台北市政府也會發揮溝通協調能力，把事做好，「感謝大家給我暖流，我現在開始要笑，一路笑到市政府」，最重要的是，要讓人民都開心歡笑，不要每天都很鬱卒。

此外，對於蔡英文昨天公開說，若是不當總統，就要當陳時中的國際事務局局長或青年局局長，陳時中說，「昨天有人來應徵，但是我還沒考慮」，引發支持者哄堂大笑。擔任主持人的競總總幹事吳思瑤插話說，剛剛王美花也來應徵，陳笑說，「這要很多考慮啦」，這幾個人如果來，他做市長會很難做，而且國際事務局要負責城市外交、招商引資等任務，可能要找個比較年輕的，才能利用年輕的想法，為城市注入一劑強心針。