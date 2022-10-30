疫情導致家家戶戶囤藥如山　投縣籲注意保存期限+6步驟回收

▲南投縣衛生局提醒民眾安全又環保的藥品回收6步驟。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

近年因受疫情影響，為了減少進出醫療院所，幾乎家家戶戶都準備常用藥物，一不小心就囤積藥品放到過期；南投縣衛生局除提醒民眾注意保存期限、避免誤食過期變質藥品，也要依照「倒入、沖洗、集中、混合、密封、回收」等回收6步驟來處理用不到的藥品。

草屯鎮健泰藥局藥師林永安表示，藥品有保存期限，服用前一定要注意外包裝標示的有效期限，以及是否為「未開封」狀態的保存期限，因為藥品一旦開封後，有效期限就會縮短：在正確的保存下，口服藥或藥膏最多保存3至6個月，眼藥水或口服液、劑最多1個月；若發現超過有效期限、藥品外觀變質等情形，請丟棄勿再服用，避免造成身體無法評估的傷害。

縣府衛生局長陳南松說，日前一位80歲阿嬤拿著一大袋過期的藥品，去地方衛生局著急詢問「還可以吃嗎？丟掉很浪費，可以直接丟垃圾桶嗎？該如何處理才對？」但不論是醫生開的處方箴或非處方箴用藥，都有一定的藥理活性；如果家中存放著備用藥，一定要定期檢查，一旦產生變質（變色、粉碎或潮解等），都要停止使用。

陳南松指出，有許多藥品在環境中無法自然分解，如果任意丟棄，除造成醫療資源浪費，也會使環境和生態受污染破壞；呼籲民眾家中如有過期不用的藥品，除「抗癌、免疫抑制藥物、抗生素、管制性藥物、荷爾蒙」等危害生態環境藥物、「使用過的廢棄針具、針頭」之外，可拿至原領藥醫院、診所或藥局請其回收。

其他則依照藥品回收6步驟處理：1.倒入：剩餘藥水倒入夾鏈袋中；2.沖洗：將沖洗藥罐的水也倒入夾鏈袋；3.集中：廢棄的藥丸、膠囊從鋁箔或藥袋包裝取出後放入夾鏈袋；4.混合：將用過的擦手紙、茶葉渣或咖啡渣等放入夾鏈袋中一起混合；5.密封：將夾鏈袋密封好，隨一般垃圾清除；6.回收：乾淨的藥瓶和藥袋可以回收。或至縣內醫院、診所及社區藥局，向專業藥事人員諮詢正確的回收方式，亦可洽廢棄藥品的處理專線電話049-2230518諮詢。