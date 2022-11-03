　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

烏鴉、勾惡隔空互嗆　意外曝光「奎丁富二代男友」

▲▼網紅大亂鬥2／烏鴉、勾惡鬥不停　「奎丁」「丁特」躺中槍捲入爭端。（圖／CTWANT提供）

▲烏鴉向拼鮮水產放話可以處理影片爭議，卻又改口是代討賭債，被李姓負責人在LINE上反嗆。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

近年所謂的「網紅」從原本單純撰寫文章的部落客，變成以拍攝影片上傳的「Youtuber」、「直播主」、「實況主」，影片若是有哏，能夠吸引網友目光，不斷分享轉傳，就算是素人一夜間也能變明星，不少Youtuber在累積忠實粉絲及網路聲量的同時，又能透過分潤機制、接案業配賺取金錢，近來網友熱議的「烏惡戰爭」就是一個明顯例子。

因為一則踢爆商家造假影片，牽扯出背後諸多黑幕，造成Youtuber間撕破臉，但雙方並未急著對簿公堂討公道，而是在網路發片互揭瘡疤，甚至波及其他Youtuber，形成大亂鬥，部分Youtuber也懂得趁著風勢站在浪頭，以反諷影片吸流量，賺取收益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「烏鴉DoKa」與「勾惡」在Youtube、IG、臉書等網路社群開闢戰場，從直播主炒菜鍋的踢爆影片開始，「勾惡」不滿「烏鴉」假借他的名義威脅對方，因此公布錄音檔爆料「烏鴉」人前人後不一樣行徑，對外大玩兩面手法，呼籲網友看清他的手段；「烏鴉」則反嗆「勾惡」是他一手培養出來的惡魔，因此要親手終結他，雙方也翻舊帳，甚至連其他網紅都無端捲入此一事件。

▲▼網紅大亂鬥2／烏鴉、勾惡鬥不停　「奎丁」「丁特」躺中槍捲入爭端。（圖／CTWANT提供）

▲「烏惡戰爭」不只有雙方互槓，過程中因為掀舊帳，還波及奎丁（左）及丁特（右上）等其他Youtuber。

「烏鴉」面對「勾惡」的質疑與反擊提出解釋，但言談中總會不經意提到其他網紅未經證實的「私事」，包括美艷型Youtuber「奎丁」的富二代男友事件。「烏鴉」說「勾惡」身為學弟不幫學姊，還想落井下石，「勾惡」則說自己跟奎丁根本不熟，對事情全貌不了解，「烏鴉」在影片的放話反而讓吃瓜群眾起了窺探隱私的念頭。

遊戲實況主「丁特」也是另一個受害者。「勾惡」影片中提到，丁特因網遊「天堂M」與廠商遊戲橘子間有爭執，「烏鴉」表面上教導丁特怎麼去「黑」遊戲橘子，但回過頭來卻找遊戲橘子要業配，拍片想要「搓掉」此事。

對此「烏鴉」影片回應，他確實打算幫丁特罵遊戲橘子，但看到丁特在玩「天堂W」，懷疑是攻擊「天堂M」的業配才作罷；「丁特」看到影片後直斥烏鴉「張飛打岳飛」、「左手打右手」，認為自己清白受辱，甚至在直播時怒飆國罵。

▲▼網紅大亂鬥2／烏鴉、勾惡鬥不停　「奎丁」「丁特」躺中槍捲入爭端。（圖／CTWANT提供）

▲拼鮮水產先是在4月被踢爆，「烏惡戰爭」時又在暴風圈內，決定提出告訴以自清。

「烏鴉」及「勾惡」戰到最後還先後去警察局申請良民證，澄清自己並無案底，並對雙方之間的指控做出說明，2人本名也徹底曝光，「勾惡」本名陳X瑋，的確沒有任何前科；本名陳X融的「烏鴉」則涉及賭博罪在2017年被高雄地方法院判處有期徒刑3年，得易科罰金，對此他解釋是因為將球版（地下賭盤）交給朋友下注，「水錢」竟退到他身上，也因此被罰9萬元，根本不是要賺這個錢。

延伸閱讀
網紅大亂鬥3／烏鴉復出踢爆反被踢爆　自稱已破產還有恐慌症
方舟成賊船2／船屋蚊子館命運多舛　所託非人南市府解約止血
影爆點／張孝全強勢問鼎金馬影帝鍍金演出！　《罪後真相》的真相　你相信嗎？

►韓國「底妝之王」PONY EFFECT下殺599元起！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
「團團若病逝」全世界都關注1件事　園方曝遺體處理方式
YouTuber涉「恐嚇取財」500萬　隔空嗆勾惡：天道盟主
快訊／北韓今早再射飛彈「穿越太平洋」　日本3縣發空襲警報
國1汐止走山癱瘓交通！出門前快看3替代道路地圖、台鐵增班資訊
基新宜大雨！明起冷空氣來襲　北台灣週末下探16℃
高虹安遭控詐領助理費　男主角李忠庭凌晨發416字聲明
Fed升息3碼！美股重挫505點　鮑爾放鷹：還沒升完

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不愛了就擺爛！「冷處理＝分手」星座名單　這2人大吵→冷戰逼退你

踢爆型YouTuber隔空互嗆　意外曝光「奎丁富二代男友」

國1二度坍方「汐止五堵主線封閉」　1圖看懂上班怎麼走

IKEA進駐嘉義　台南人狂怨「被排擠」！官員1句話洩玄機

基新宜大雨！明起冷空氣來襲　北台灣週末下探16℃

確診隔離5+n後不再縮短！下一步是新冠降級　專家曝最大關鍵指標

確診只要關5天！6大QA一次看　「5＋n」快篩陽也能出門

國1汐止走山癱瘓交通！出門前快看3替代道路地圖、台鐵增班資訊

國1再走山「巨石驚悚滑落」封閉五堵至汐止段！　搶通恐等至少2天

2022年倒數60天！5星座事業起飛　偏財運爆棚獎金收不完

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

台正妹扮101過澀谷萬聖節　成街頭焦點！日本民眾搶拍

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

忘不掉滿街屍體 梨泰院倖存者:很抱歉｜20221102 ET午間新聞

不藏私！女分享烤麻糬秘訣　膨脹滾成球狀輕拍烤至金黃

內臟被擠到變形 女魂斷梨泰院無法器捐｜20221102 ET午間新聞

和尚鸚鵡堅持「黏在爸手邊」　推走又回來萌翻網：快摸牠

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

不愛了就擺爛！「冷處理＝分手」星座名單　這2人大吵→冷戰逼退你

踢爆型YouTuber隔空互嗆　意外曝光「奎丁富二代男友」

國1二度坍方「汐止五堵主線封閉」　1圖看懂上班怎麼走

IKEA進駐嘉義　台南人狂怨「被排擠」！官員1句話洩玄機

基新宜大雨！明起冷空氣來襲　北台灣週末下探16℃

確診隔離5+n後不再縮短！下一步是新冠降級　專家曝最大關鍵指標

確診只要關5天！6大QA一次看　「5＋n」快篩陽也能出門

國1汐止走山癱瘓交通！出門前快看3替代道路地圖、台鐵增班資訊

國1再走山「巨石驚悚滑落」封閉五堵至汐止段！　搶通恐等至少2天

2022年倒數60天！5星座事業起飛　偏財運爆棚獎金收不完

狂用噴霧、面膜還是好乾？皮膚科醫師揭「4大NG保濕迷思」

用「豬肉、酒、現金」賄選　花蓮2候選人收押、交保

美首度同意！　愛國者三型飛彈可在台灣試射

難怪瘦不了！營養師曝「168斷食法」3大迷思　第一點超多人中

幕後／遭指聘男友任助理　高虹安反擊慢半拍選舉埋變數

快訊／北韓再射飛彈「穿越太平洋」　日本3縣發空襲警報

中聯航運美西線進行整併　董座表示先貼點錢再逐步減低船舶成本

米蘭探路／歐元貶效應！當季精品僅台灣7折　「但買不到現貨」

不愛了就擺爛！「冷處理＝分手」星座名單　這2人大吵→冷戰逼退你

大S帶具俊曄見恩師王偉忠！　「S媽首同框女婿」2張合照藏放閃細節

4大學生西門町速食店討論功課　他嫌「太吵」竟把2筆電丟下樓

生活熱門新聞

年輕妹「奶頭被碰」秒哀傷！男友不信　醫解答

立榮班機故障停飛　70人遭放生機場

快訊／台南要有YouBike了！調度專員薪水曝光

錯過再等1年！立冬轉運秘招趕穢氣4生肖還能脫單

基新宜大雨！　北台灣週末下探16℃

老婆懷孕！科技男「想約砲」...網一面倒狂轟

2022剩60天！5星座事業起飛偏財運爆棚

國1汐止南下邊坡晚間再坍 4日下班前恐難搶通

胃不舒服急看診！醫一看驚：「染上它」無法自癒

國小兒出櫃　媽心疼：這條路會比較辛苦

台灣真的在移動！網驚「離大陸越來越遠」　氣象局解答了

老弟深夜洗澡「進她房裸睡」　1舉動讓姊超剉

確診只要關5天！6大QA一次看　「5＋n」快篩陽也能出門

台南人狂怨沒有IKEA！　官員1句話洩玄機

更多熱門

相關新聞

踢爆型YouTube被起底：抓每個人把柄　自爆已破產反擊

踢爆型YouTube被起底：抓每個人把柄　自爆已破產反擊

有103萬粉絲訂閱的網紅「烏鴉DoKa」從一開始的「都市傳說」、「開箱實測」，再到後來的「流言終結者」系列逐漸走紅，2018年成立惡棍娛樂，旗下youtuber有Bump、美麗妄娜、奎丁等創作者，但2020年卻因虧損解散，後來影片則以踢爆類型為主，去年6月踢爆市售酒精濃度不合標準引發廣大回響，他也曾和毅傳媒巫姓前負責人合作拍片，但自去年底募資做公益最後破局的影片上架後，頻道就有一段時間沒有更新，沒想到消失7個月剛復出就鬧出許多風波。

YouTuber涉「恐嚇取財」500萬　隔空嗆勾惡

YouTuber涉「恐嚇取財」500萬　隔空嗆勾惡

男抱紙箱「佯稱遭資遣」！馬斯克讚賞：最棒酸民

男抱紙箱「佯稱遭資遣」！馬斯克讚賞：最棒酸民

夢見母親！男子用「這個」買彩券爽中5000萬

夢見母親！男子用「這個」買彩券爽中5000萬

幫開鎖「反被鎖進屋」　鎖匠尷尬笑問：怎麼辦？

幫開鎖「反被鎖進屋」　鎖匠尷尬笑問：怎麼辦？

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

資深武打男星驟逝！在家呆坐「子女拍他沒反應」　享壽70歲

明年關閉！Google街景服務App將走入歷史

媽動員10多名黑衣人堵校門　接女下課

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

狄鶯家族聚會曝「混血婆婆」長相

沒三高！竹科男血管90%阻塞　醫見「2日常習慣」搖頭了

TOYOTA Yaris台灣明年停產

快訊／聯準會宣布加息3碼　連續4次加息75個基點

鄰陽台插剪刀正對自己家　網曝1招：換他毛毛的

新北16歲高中生無照騎車　遭2煞攔下狠砍

年輕妹「奶頭被碰」秒哀傷！男友不信　醫解答

北捷信義安和站共構宅起火

BLACKPINK Jisoo「頸部驚見一粒腫塊」

馮媛甄遭30億豪門尪「出賣無碼床照」！

嘉義市長候選人黃紹聰猝逝　妻沉痛曝死因

更多

最夯影音

更多
鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子
梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

台正妹扮101過澀谷萬聖節　成街頭焦點！日本民眾搶拍

台正妹扮101過澀谷萬聖節　成街頭焦點！日本民眾搶拍

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面