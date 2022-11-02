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社會 社會焦點 保障人權

抓到了！大膽竊賊偷議員候選人「學姊」萬元現金　阿北落網全花光

記者許宥孺／高雄報導

高雄市左楠區市議員候選人鄭侑青上月忘了鎖車門，6小時後，發現車內的1萬8600元現金遭竊。警方受理報案後，調閱近百支監視器，今(2日)將林姓犯嫌查緝到案，但贓款已全部花光，警方依竊盜罪移送地檢署偵辦。

▲警方將林男查緝到案。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方將林男查緝到案。（圖／記者許宥孺翻攝）

時代力量高雄市議員候選人鄭侑青「學姊」日前發文表示，上月19日將代收款項20000放在駕駛座右側置物箱，並前往吃燒烤，當時她錢包剛好沒現金，便以代收款項先支付3000元。回家後太累，忘記鎖車，隔天看到錢包不是在熟悉的位置，「心一驚，1萬7000+錢包約莫1600現金不見了」，因此趕緊報案。

▲鄭侑青發現車內現金被偷，立即到分局報案。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲鄭侑青發現車內現金被偷，立即到分局報案。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方獲報後，立即調閱監視器，發現一名男子在凌晨2點36分打開車門，即鎖定55歲林姓男子為嫌犯，發現林男是慣竊且居無定所，專案小組調閱上百支監視器，逐步過濾分析，今(2日)下午於楠梓區加昌路上將他查緝到案。

林男表示，贓款用在飲食、生活開銷、搭計程車，早已全數花光，身上也都沒錢了。警方則告訴他：「你知道偷到候選人的錢嗎？」林男驚訝表示不清楚，警方訊後，全案將依刑法竊盜罪移送高雄地檢署偵辦。

▲高雄市議員候選人鄭侑青。（圖／翻攝自鄭侑青臉書）

▲高雄市議員候選人鄭侑青。（圖／翻攝自鄭侑青臉書）

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