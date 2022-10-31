台中桶屍DNA出爐！確定是金錢豹酒女前男友　3年前詭異失蹤

▲台中地檢署今宣布DNA檢驗結果，桶屍死者正是3年前通報失蹤的陳姓男子。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者游瓊華、白珈陽、黃資真／台中報導

台中市神岡區日前發生桶屍案，死者疑似為3年前通報失蹤的男子，警方當天就帶回死者蔡姓前女友釐清案情，訊後認為蔡女涉有重嫌，限制出境、出海。檢方今（31）日上午也公布DNA結果，確定為3年前失蹤陳姓男子，未來會全力偵辦緝兇到案。

台中地檢署說明，檢察官於進行相驗及解剖程序，將相關檢體交由法務部法醫研究所進行鑑驗，並比對疑似死者之家屬等人之採樣檢體後，已初步掌握死者身分為某陳姓男子，檢察官暨專案小組成員將全力偵辦，緝兇到案。

▲死者蔡姓前女友經訊問後從關係人改列為被告，限制出境、出海。

據悉，陳男的家屬最後一次見到他的時間，是2019年3月間，當月某日，陳男與蔡女至台中七期一家汽車旅館過夜，此後陳卻人間蒸發，家屬因無與他同住，約1年後發現聯繫不上陳男，遂向警方報案。

蔡女當時接受警方調查時表示，2人當時是要協議分手，但她起床後發現陳已離開，陳的失蹤與她無關，由於當時警方無掌握直接證據，也通知不到陳男，案件進入死胡同，直到日前神岡傳出桶屍案，蔡女因為是廠房的承租人，因此被鎖定調查。

蔡女為金錢豹體系一家理容KTV紅牌，陳男2019年間從事小額放款，蔡女曾多次向陳拿錢，至於陳的死因是否與蔡女有關，有待檢警進一步調查釐清。