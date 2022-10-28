桶屍案外案！3年前共赴摩鐵後男友人間蒸發　酒店妹應訊裝無辜

▲蔡姓女租客昨遭檢方列為被告。（圖／ETtoday資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市神岡區桶屍案，死者經初步身體特徵比對，種種跡象指向其身分應為已失蹤3年的男子陳建昱，而他也是全案唯一被告蔡姓女子的前男友。據悉，警方於2019年偵辦一起暴力討債案時，就發現陳男已經失蹤，後續查出蔡陳兩人有金錢糾紛，2人更在陳男失蹤前共赴七期一家汽車旅館投宿，而陳姓男子從此人間蒸發。警方當時認為蔡女涉有重嫌，但蔡女辯稱，他們是相約談判分手，起床後就發現陳男不見蹤影，否認陳的失蹤與她有關。

警方26日接獲報案，神岡區一處出租工廠發現桶屍，趕緊到場拉起封鎖線調查，並前往西屯將承租工廠的蔡姓女租客列為關係人帶回。27日蔡女經檢察官複訊後改列為被告，諭知請回，並限制出境、出海。

檢警比對死者身分，懷疑是蔡女已失蹤2年多的陳姓前男友。據悉，陳男的家屬最後一次見到他的時間，是2019年3月間，當月某日，陳男與蔡女至台中七期一家汽車旅館過夜，此後陳卻人間蒸發，家屬因無與他同住，約1年後發現聯繫不上陳男，遂向警方報案。

蔡女當時接受警方調查時表示，2人當時是要協議分手，但她起床後發現陳已離開，陳的失蹤與她無關，由於當時警方無掌握直接證據，也通知不到陳男，案件進入死胡同，直到日前神岡傳出桶屍案，蔡女因為是廠房的承租人，因此被鎖定調查。

▲神岡區一處廠房發現塑膠桶藏有男屍。（圖／ETtoday資料照）

據悉，蔡女為金錢豹體系一家理容KTV紅牌，陳男2019年間從事小額放款，蔡女曾多次向陳拿錢，至於陳的死因是否與蔡女有關，有待檢警進一步調查釐清。