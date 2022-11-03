國1汐止「交通黑暗期還要10天」　三階段搶通！明6時先通內車道

▲國1汐止交流道邊坡兩度走山。（圖／記者張君豪翻攝）

記者李姿慧／台北報導

國1南向汐止匝道邊坡二度走山，五堵到汐止主線封閉，今上午大華到五堵南下路段「紫爆」塞成大型停車場，交通部長王國材今上午前往視察並拍板三階段搶通計畫，王國材表示，五堵到汐止主線明天上午6時先恢復內車道通車；第二階段10天(11/13)後外車道和匝道全面恢復通車；第三階段加固邊坡。

國道1號南向10k-汐止交流道南向出口集散道上方邊坡11月1日上午11時21分滑落，原規劃南向汐止出口集散道周五(4日)下午5時前通車，未料昨(2日)晚間19時03分邊坡再次坍滑，高公局封閉五堵南下入口及五堵至汐止主線(7k~10k)。

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由於從昨天晚上至今，汐止降雨未停歇，雨水不斷入滲，邊坡仍有持續滑動狀況，在須留意邊坡穩定狀態及工作人員的安全下，搶修不易，汐止到五堵路段主線今持續封閉，不過今上午國1南下大華到五堵塞爆回堵成停車場。

▲交通部長王國材今視察國1汐止走山路段。（圖／交通部）

交通部長王國材今天(11月3日)上午10時30分前往國道1號汐止邊坡坍滑關心搶修進度，並慰勉場工作人員，王國材指示因汐止地區持續降雨且邊坡仍有可能滑動，仍應以安全為主，再全力搶通主線交通，儘速恢復國道汐止地區交通順暢。

王國材受訪時表示，目前已擬定三階段搶通計畫，第一階段為國1五堵到汐止主線內線車道要明天(11/4)上午6點前在安全無虞下通車；第二階段規劃五堵到汐止土石崩落的外線車道作為緩衝區繼續清除，以及當作匝道搶修的施工便道，預計要10天，確保10天後(11/13)全面恢復通車。

王國材表示，擔心外側車道還可能面臨第三波崩塌，為了確保安全無虞，因此未來10天內仍不會通車，將作為緩衝區和匝道搶通施工便道。

王國材指出，第三階段，高公局將於10天後進行邊坡加固工程，施做邊坡永久處理，因為是在路外，對交通沒有影響。

高公局也說明，從坍方至今高公局及相關工作人員不眠不休，24小時不中斷搶修，為兼顧施工人員安全及民眾通行的需求，在天候條件允許及邊坡沒有再次坍滑下，第一階段將以11月4日早上6點搶通一個車道為目標，第二階段南下出口集散道及匝道部分，須完成浮石清理及穩定措施，在搶通主線車道後10個工作天開放通車。

▲國1汐止走山改道3路線圖。（圖／高公局）

高公局建議近期改道3路線如下：

(一)基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入。

(二)地區車輛可多利用地方道路(台5甲等)往汐止、新台五交流道再進入國道。

(三)國道1號南向往汐止、南港方向車輛，請提前於五堵交流道駛出利用地方道路(台5甲)。



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