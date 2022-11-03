汐止國道邊坡又坍！用路人崩潰　侯友宜：派出百名員警疏導交通

▲汐止區新台五路、國3北上出口匝道。（圖／翻攝即時影像）

記者崔至雲／新北報導

國道1號南向汐止交流道邊坡1日出現小規模走山，汐止出口集散道持續封閉搶修，昨（2）日該路段時速「紫爆」，今（3日）早也同樣塞爆，車輛只能龜速行駛。新北市長侯友宜指出，昨晚已啟動第二波布局，今上午也出動交通大隊、公所與交通局100名員警執勤，希望交通疏導更順暢，他也呼籲高公局能夠盡速清理土石，早日解決交通問題。

侯友宜指出，昨天汐止再度土石崩落，造成交通部高公局在清理的過程當中碰到更大的挑戰，昨天晚上接到這個消息以後就馬上再立即啟動第二波，由新北市交通戰情室協調警察局、交通局以及協勤的志工，在昨天晚上全部部署完畢，也通知基隆市的警方要一起共同面對。

▲國1交流道兩度走山，高公局封閉「五堵到汐止」。（圖／記者張君豪翻攝）

侯友宜提到，所有資訊有告知民眾如何做好改道，因為這次交通部高公局要全面封鎖國道，所以昨天晚上預做準備，今天早上新北交通大隊交通局以及汐止的同仁們派出100多個員警都在現場執勤，希望在整個交通疏導能夠更順暢，同時也延長主要幹道的綠燈秒數，讓交通衝擊減到最低，我們全力以赴。

侯友宜同時向中央喊話，要拜託交通部高公局主管單位能夠盡快的把工程完畢，希望能夠及早解決基隆人往南下的整個交通疏導。

