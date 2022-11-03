不管走哪都塞車　還目擊擦撞！基隆人「1.5公里開2hrs」崩潰炸

▲基隆通勤族大崩潰。（圖／翻攝自基隆人）

網搜小組／鄺郁庭報導

連日豪雨造成國1南向汐止匝道邊坡走山，僅管高公局公布3條替代道路，提醒用路人提早改道，今（3）日一早許多基隆、汐止人仍崩潰。臉書社團「基隆人」就傳出哀號聲，因為就算想改道走國3，卻從快速道路就開始塞；汐止人也直呼塞車塞到心累，「跟國一南下相比，台五線算是比較快了，國一2分鐘才前進兩格。」

由於土方不穩定，國1五堵到汐止主線封閉，今日上午八堵到五堵路段「紫爆」、塞成停車場，時速不到10公里。就有基隆人在社團崩潰發文，「一個汐止交流道走山，市區往國三的動線全塞，西碇高架、安一路往基金一路、麥金路往基金一路、基金一二三路往國三跟62，全塞住！用路人還是及早出門或是改其他如火車的方式進台北」、「台62，從八斗子上就堵死了。別上了，上了也下不去喔！」

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▲快速道路台62線也塞爆。（圖／翻攝自基隆人）

還有人回報，「國一南下離五堵出口兩公里處，三車碰撞橫跨1.5個車道」、「路過3.4公里，2車車禍、3車隧道內追撞」，讓許多網友無奈留言，「就已經塞爆了，還在那邊碰碰車」、「雪上加霜，不用上班了」、「插隊一堆，影響外側車道排隊的人，還要突然煞車，怕撞到插隊的人。」

▲原PO表示，1.5小時只開了2公里。（圖／翻攝自基隆人）

貼文留言處紛紛炸鍋抱怨，「連平面道路也在塞，尤其是新台五路，基隆到汐止突然好遙遠」、「煩哪！去台北路就那幾條，我們開大車的還不能走小路，今天不知道怎麼開了」、「國一封閉，要上班的請提早1至2小時出門，國三也大塞車。住基隆人往台北的交通就這麼柔腸寸斷嗎」、「原本20幾分鐘可以到，變快2小時。而且都早出門了，還是脫離不了遲到命運」、「火車到台北可能會是最好的交通工具」、「一起向全勤說掰掰！」

還有網友在PTT的Gossiping板上問卦，「基隆人造反了嗎？怎全沒來上班？」PO出一張Google Maps截圖照，顯示國1、國3和台62線都塞爆，話題引發議論，「X！基隆現在根本孤島」、「國道塞爆、平面塞爆，只剩天上能走了」、「買基隆、七堵、五堵、汐止通勤台北的有夠可憐」、「台62往基金段難得這麼塞」、「我辦公室的基隆人也都還沒來，慘」、「基隆上班族直接請一天假算了」、「真的，辦公室的基隆人都沒來」、「特休用在上班塞車上很哭欸！」