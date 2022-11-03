隔壁住戶飄怪煙！台中男租房當製毒工廠　春聯藏監視器監控

記者許權毅／台中報導

社區大樓暗藏製毒工廠！台中一名36歲黃男在北屯區承租一間3房住宅，竟在裡頭製作毒咖啡包，黃男用盡心機，在門口設置監視器觀察狀況，屋內還設排風扇把煙霧排出，仍被鄰居發現「會飄怪煙」，經警方蒐證攻堅，發現裡頭有安非他命、咖啡包、一粒眠等許多二、三級毒品，全案依照毒品危害防制條例移送偵辦。

▲台中一名黃男承租社區大樓當成製毒工廠，還設置監視器、排煙扇等，相當狡猾。（圖／記者許權毅翻攝）



台中市刑大偵查第六隊日前接獲情資，以黃男為首的販毒集團，在北屯區某社區大樓承租一處3房住宅，黃男直接把租屋處當成製毒工廠，把自行購入的二、三級毒品原料打碎、攪拌，再以撲克牌分裝成毒咖啡包。

▲黃男以撲克牌當成載具，分裝毒咖啡包。（圖／記者許權毅翻攝）



黃男在租屋處的大門旁貼上春聯，後面還藏著一個監視器，隨時掌握門外狀況，加上大樓有管理室，讓警方難以蒐證。另黃男疑似怕自己「受不了」，還在製毒空間旁設置排煙扇，將煙霧往外排出，但仍有住戶反映該住家會飄出不明煙味，讓警方更確定黃男有不法情事。此外，黃男還隨身攜帶平安符，疑似想請神明保佑自己不被抓到，讓人啼笑皆非。

▲製作處還設置排煙扇，把製毒的煙霧粉塵排出，但仍有住戶察覺。（圖／記者許權毅翻攝）



經過警方多個月跟蹤埋伏、時機成熟，6月29日發現黃男有進出家門，還在門口鬼祟地查看，一舉帶著破門工具攻入黃男住宅，逮捕正在睡覺的黃男。黃男被捕時還辯稱家中並無毒品，仍被員警發現家中暗藏許多毒品，讓黃男無法狡辯，一一坦承是一粒眠、安非他命等。

▲黃男還在大門口的春聯後方偷偷設置監視器，隨時監控外頭的一舉一動。（圖／記者許權毅翻攝）



警方查扣現場共有安非他命1包(0.25g)、毒咖啡包14包、毒咖啡包原料2盒(共429g)、一粒眠粉末5包(共117.03g)、一粒眠顆粒1包(21g)、一粒眠藥丸28顆、果汁粉2罐(共1859g)、果汁粉3包(共3062g)、不明粉末1盒(170g)、粉碎機1台、攪拌機1台、封口機1台、電子磅秤2台等證物。

全案由警方訊後，將黃嫌依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦，並經檢察官以製造第二、三級毒品等罪起訴在案。另警方表示，該集團以黃嫌為首，不排除仍有其他成員，仍積極追查中。