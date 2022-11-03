愛女心切「黑衣人」包圍育成高中　校方：會加強輔導　

▲育成中學昨下午出現大批黑衣人包圍校門口事件。（圖／記者張君豪翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市立育成高中昨（2日）下午4時許，傳出有女學生因在網路上與同學有言語衝突，對方揚言對她不利，女學生家長號召十多名黑衣人，到校護送女學生安全放學。校方今（3日）表示，已啟動危機處理小組，初步瞭解，家長只是要接送女兒放學，並沒有要滋事，女學生今天請假並未到校，後續會加強輔導。

育成高中學務主任羅丙炘指出，校內一名女學生因與人在Instagram發生言語衝突，對方揚言放學對她不利，女學生家長昨天才會特地來接送女兒放學，至於號召十多名黑衣人到場護送，家長聲稱是「剛好約好要一起吃火鍋」，剛好被附近巡邏員警看見勸離，並未發生事端。

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羅丙炘說，昨天第一時間校方已與家長溝通，家長也表達女學生的困擾，目前已展開調查，因揚言對女學生不利的網友匿名，是否是校內學生，還要進一步調查，該名女學生今天請假未到校，後續會啟動輔導，並加強網路倫理宣導，警方也介入調查中。

據了解，昨天下午育成高中校門被黑衣人包圍事件，被民眾拍下影片上傳社群網路，引起校內議論紛紛，家長會還特別發送群組訊息給各班家長代表澄清，此事件為家長個人行為，現場並沒有任何衝突，也並非學生群眾鬥毆事件。

台北市教育局表示，學校有進行校安通報，已請學校持續關懷學生，並與家長保持聯繫提供協助。

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